Fin juillet, Miguel Herrán a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui sans chemise, prise dans le miroir de la salle de bain, avec le message suivant: « Je pense que pour la première fois de ma vie j’ai regardé dans le miroir et accepté«Il semble que cette acceptation dont il parle est allée plus loin et a osé avec un autre selfie dans le miroir, mais maintenant avec moins de vêtements.

Miguel Herrán, nu, montre son culMiguel Herrán

L’acteur bien connu, célèbre dans le monde entier pour son rôle de Rio dans « La Casa de Papel », a pris une autre photo dans la salle de bain de ses près de 14 millions d’abonnés sur Instagram. Sans chemise, pantalon baissé, tenant le portable et cigarette à la main, a pris un selfie qui a dévasté son récit, accompagné de son commentaire: « Parfois, vous devez prendre une décision consciente pour ne pas être sain d’esprit. »

Près de trois millions de likes et une infinité de commentaires, ceux de certaines chaînes de télévision comme Pelayo Díaz se démarquent, qui est « pour tout, la photo et le texte »; l’acteur Alberto Velasco a seulement commenté « ay, ay ay » pendant que Brays Efe a une proposition à faire: « Pourquoi ne suis-je pas le psychologue« élite »? ».

Vigorexie de Herrán

Miguel Herrán a souffert de vigorexie quand il était adolescent et c’est quelque chose qui lui arrive encore quand il se regarde dans un miroir qu’il n’aime pas, selon Icon. « Tout dépend de la tête. Et de la lumière! Je ne voulais pas le dire pour ne pas avoir l’air bizarre, mais j’ai des miroirs dans lesquels il m’est interdit de me regarder avec certaines lumières parce que je sais que je vais devenir obsédé. C’est une obsession continue, car on Une fois que vous commencez, vous ne vous arrêtez pas ». A de nombreuses reprises, il admet que cette manie est de la torture et donne l’exemple suivant: «Chaque été, c’est la conversation avec mes collègues: comment va mon corps, si je suis plus grand ou plus défini. Et Je leur dis toujours que le plus triste c’est qu’ils avec leur ventre et leurs bières sont dix fois plus heureux avec leur corps que moi« .