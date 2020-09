Pouvez-vous apporter vos données de sauvegarde de Homme araignée sur la PS4 sur la PS5? Vous voulez voir un design plus conservateur pour Hulkbuster c’était presque dans Iron Man 3? Saviez-vous que Le surfeur d’argent rencontré Hank Hill de roi de la colline? Quelle blague a fait Shazam! réalisateur David F. Sandberg jouer sur les fans? Pourrait WandaVision première sur Disney + pour le week-end de Thanksgiving? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Bonus de Spider-Man Miles Morales Launch Edition de Spidermanmilesgame

Voici quelques bonus que vous obtiendrez si vous achetez l’édition ultime de Spider-Man: Miles Morales pour PS5.

En parlant de ça, où est Peter Parker pendant les événements de ce Spider-Man: Miles Morales arc d’histoire?

Nous n’avons pas demandé plus de Supes, mais il semble que nous les recevions la semaine prochaine sur #TheBoysTV pic.twitter.com/9Z2iHPKRht – The Boys (@TheBoysTV) 21 septembre 2020

Les garçons a publié un nouveau teaser pour le prochain épisode de la deuxième saison, et encore plus de super-héros arrivent.

Zack Snyder dit La coupe Snyder les fans ont collecté plus de 250 000 $ pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide.

Il y a quelques extraits de la prochaine Studios Marvel montre dans ce teaser récent ce qui va arriver à Disney +.

Les garçons fait une blague inspirée par Joss Whedon faire le Ligue de justice réécrit dans « We Gotta Go Now. ».

Phil Saunders partagé ce petit Hulkbuster design, créé à l’origine pour Iron Man 3Protocole de fête à la maison.

Les joueurs confirmés d’Insomniac Games ne peuvent pas transférer Spider-Man de Marvel enregistrer les données de la PS4 sur la PS5.

