Dévastée Miley Cyrus, une nouvelle fatale lui ferait avoir besoin de Liam

La chanteuse Miley Cyrus traverse une période difficile pour perdre un être cher et ils révèlent qu’elle est dévastée qu’aujourd’hui plus que jamais elle aurait besoin du soutien de son ex-partenaire. Liam Hemsworth.

L’acteur, le plus jeune des Hemsworth et la pop star, Miley Cyrus, ils auraient eu un mariage de seulement huit mois mais presque toute une vie ensemble, donc il y aurait un lien plus étroit avec la famille de l’artiste.

Donc, dans un moment difficile comme celui-ci, l’interprète de « Glissez vers vous«Elle choisirait définitivement son ex-partenaire comme l’une des épaules sur lesquelles pleurer à la nouvelle dévastatrice dans son cœur.

La chanteuse a perdu l’un de ses proches, sa grand-mère maternelle bien-aimée à qui, à travers deux publications sur ses réseaux sociaux, elle a dédié de beaux mots:

Même si vous êtes parti … Rien n’a changé, ni ne changera jamais. Vous serez toujours mon inspiration et mon icône de la mode. «

Apparemment, le mois d’août n’a pas été le meilleur pour la chanteuse qui par coïncidence a subi plusieurs pertes, en 2019 dernier dans ce même mois, a annoncé sa séparation de l’acteur, récemment, il y a quelques jours elle a annoncé sa rupture avec Cody Simpson, qui était son partenaire le plus récent et maintenant la perte de sa grand-mère bien-aimée, Mme Lorett, est devenu connu.

Tout semble indiquer que l’actualité a grandement affecté Cyrus, qui a partagé quelques mots d’adieu émotionnels.

Dites une prière pour remercier le ciel de m’avoir donné la meilleure grand-mère qu’une fille puisse avoir. Tu me manqueras pour le reste de ma vie. «

L’artiste a réussi à toucher le cœur de ses adeptes, lorsqu’elle a partagé la nouvelle du triste départ de sa grand-mère, qui l’a inspirée à écrire ses mots émouvants.

Pour mes fans: je sais que j’ai l’impression d’avoir disparu ces derniers jours … mais quelqu’un qui compte plus pour moi que ce que les mots peuvent dire, a fait de même. Je suis complètement dévasté », a écrit le compositeur.

Miley Cyrus rend hommage à sa grand-mère maternelle via son compte Instagram

Et c’est que le malheur survient au pire moment de la vie de Miley Cyrus, lorsque vous êtes plus vulnérable et que vous avez pris des décisions importantes dans votre vie, comme si vous fermiez un cycle un an après avoir dit au revoir à celui que vous avez nommé «l’amour de votre vie», vous avez également rejeté davantage votre relation Récent avec le chanteur Simpson.

C’est elle-même qui, à travers le podcast « Call Her Daddy », Miley a admis que se séparer de l’Australien était

« Comme … quand vous perdez un être cher, c’est si fort (…). On se sent comme un mort … ».

Récemment, elle a révélé plus de détails sur sa relation passée que celle qu’elle prétend avoir eue avec l’homme de sa vie, l’acteur et avec qui elle a même avoué qu’elle aurait été son premier petit ami et sa première relation et où elle a perdu sa virginité, a-t-elle assuré.

Pendant ce temps, l’acteur récupère progressivement sa vie et sort avec le mannequin Gabriella Brooks depuis plusieurs mois.

Pour sa part, Hemsworth Il était plus réservé dans ses déclarations sur sa relation avec le chanteur controversé.

Il y a quelques mois, il a déclaré pour une publication spéciale du magazine « Men´s Healt » que sa plus grande concentration était sa vie, sa famille et sa concentration actuelle, alors il a laissé entendre qu’il essayait de laisser derrière lui son passé avec le chanteur et apparemment Je réussissais.

Il a également souligné après de nouvelles questions sur les récentes déclarations de son ex-femme Miley Cyrus qu’elle « parlait beaucoup du passé », ce qui signifiait pour beaucoup qu’elle en avait déjà « marre » d’être référée ou interrogée sur le sujet.

De la même manière, il a approfondi et laissé entendre qu ‘ »il souhaite le meilleur Miley à tous égards, mais ce n’était plus un sujet dont il était censé parler, et il a avoué le grand chagrin de lui et de sa famille après que certaines questions de leur relation aient été diffusées, alors son opinion envers le chanteur était très « faible » pendant une longue période.