Miley Cyrus se prépare à sortir son septième album studio, She Is Miley Cyrus, et tout en rattrapant Kayla Thomas de PopCrush Nights, la superstar a partagé quelques mots de sagesse très doux qui lui ont été transmis par son père – Billy Ray Cyrus.

Tout en parlant des changements de sa vie personnelle – tels que l’abandon de l’alcool, du tabac et du véganisme – la chanteuse a déclaré qu’il était important de pouvoir essayer de nouvelles choses sans trop se soucier des opinions ou des réactions extérieures. Elle a partagé quelques paroles de sagesse de son père qui l’aident à s’en souvenir.

«Mon père a écrit pour moi une fois: ‘Ne pensez pas en dehors de la boîte, pensez qu’il n’y en a pas’, parce que si vous pensez à la boîte du tout, vous ressentez toujours le sentiment de ‘Suis-je aller trop loin. »

Cyrus a poursuivi en disant qu’elle voulait vivre sans crainte et que l’échec est une étape nécessaire sur la voie du succès.

«Mon père dit aussi que lorsque vous éliminez la façon qui ne fonctionne pas, vous vous rapprochez de la façon dont cela fonctionnera», a-t-elle ajouté.

La chanteuse avait également beaucoup de ses propres mots de sagesse à partager.

En discutant de son dernier single, «Midnight Sky», elle a dit qu’il s’agissait de laisser tomber l’idée de «pour toujours», car lorsque quelque chose que vous pensiez durer éternellement prend fin, vous pouvez ressentir un sentiment d’échec, ce qui conduit à son tour à la peur et à l’anxiété.

La chanson se rapporte également à son divorce avec l’acteur Liam Hemsworth et à la façon dont elle s’est sentie représentée dans les médias.

«Je pense que la plupart du temps, lorsqu’une relation se termine, en particulier d’une manière publique comme celle-là, il doit toujours y avoir un méchant. C’est plus amusant et divertissant à suivre s’il y a un bon et un méchant. Mais ce n’est pas toujours le cas », a-t-elle expliqué.

«Parfois, les choses se terminent. L’été le fera. Fall sera. Le printemps le fera et vous passerez à la saison suivante. Tout va prendre fin. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas avec la saison précédente parce que vous devez passer à la suivante. Nous devons être plus à l’aise avec la fin des choses et savoir que lorsque les choses se terminent, les choses commencent. C’est le cycle de la vie. »

Elle a également parlé de ce que c’était de traverser une rupture pendant une pandémie et de ce que ça faisait d’être célibataire pour la première fois depuis des années, partageant que cela lui laissait beaucoup de temps pour réfléchir à elle-même.

«C’est pourquoi j’ai utilisé la boule disco», a-t-elle expliqué. «Aussi brisé que cela puisse paraître, lorsque vous êtes remis en place, cette intégrité est tout simplement fascinante.»

Consultez l’interview complète ci-dessous.