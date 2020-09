Miley Cyrus a partagé un strip-tease virtuel avec ses fans.

La chanteuse de “Midnight Sky” a publié deux vidéos de strip-tease via Instagram jeudi 17 septembre. Jusqu’à présent, les vidéos ont été visionnées plus de 4 millions de fois.

La première vidéo présente un éclairage maussade qui commence avec Cyrus déboutonnant son pantalon. Son dernier single joue en arrière-plan pendant que Cyrus se mord la lèvre. Une ancienne alun de Disney Channel, Vanessa Hudgens, a commenté “tellement chaud” sous la vidéo.

Le deuxième clip présente un Cyrus aux seins nus tenant ses mains sur ses seins tandis que “Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)” de Joan Jett joue en arrière-plan. Elle tire la langue et se lèche les lèvres.

«Mendier à genoux. Bébé, ne veux-tu pas s’il te plait. Passe tes doigts dans mes cheveux», a-t-elle légendé la vidéo.

Dans une autre histoire Instagram, Cyrus a fait une blague sur l’état de sa relation. “Être célibataire signifie avoir plus de temps seul pour me filmer en train de me déshabiller avec Joan Jett”, a-t-elle écrit à côté d’un clip d’elle en train d’enlever son débardeur.

Voir ses posts sexy ci-dessous.