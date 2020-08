Millie Bobby Brown a parlé franchement de sa lutte contre l’anxiété et de ce qu’elle a fait pour y faire face pendant la quarantaine.

Dans une nouvelle interview avec Glamour UK publiée vendredi 28 août, la star de Stranger Things a expliqué comment elle gère son anxiété.

«Je garde la plupart des choses privées dans ma vie», a-t-elle admis. “Personnellement, je lutte contre l’anxiété et, à certains égards, [being in the public eye] l’a entravé. Quand je passe une mauvaise journée ou que je me sens très anxieux, certaines choses comme quand les gens disent: “ Oh, vous avez l’air mal à cette cérémonie de remise de prix parce que vous ressembliez à ceci ou que vous ressembliez à cela ”, ces choses me font un un peu plus anxieux et cela me gêne un peu plus. “

Brown a révélé qu’apprendre à conduire pour obtenir son permis de conduire et les «cours de danse de Beyoncé» l’avaient aidée à garder son anxiété à distance lorsqu’elle était en quarantaine contre le coronavirus (COVID-19).

«Je suis vraiment anxieuse quand je sens que je n’ai pas d’exutoire créatif», a-t-elle poursuivi. «Je serai comme, ‘Oh, peut-être que j’ai besoin d’écrire une chanson,’ ou peut-être, ‘j’ai besoin de penser à une idée.’ J’ai découvert que je ne m’arrêtais pas en tant que personne. Je n’aime pas vraiment rester assis. “

«J’ai appris à le gérer de manière à ce que beaucoup de gens apprennent à gérer des choses comme les exercices de respiration ou la distraction de l’esprit et mes loisirs m’aident à ne plus être anxieuse», a-t-elle déclaré. “En fait, la conduite enlève mon anxiété. Je pensais que cela augmenterait. Je ne pense simplement à rien.”

En avril, l’actrice de 16 ans s’est entretenue avec Miley Cyrus dans son émission Instagram Brightminded sur le début de son combat contre l’anxiété.

“Depuis que j’ai peut-être 15 ans, il y a environ deux ans, je viens de commencer à avoir de très graves crises de panique et une très grande anxiété et je me suis juste battue avec ça très mal”, a-t-elle déclaré à Cyrus. Brown a révélé que son chiot Winnie était en fait son chien de thérapie.

“J’ai encore du mal avec ça mais ça va mieux”, a-t-elle ajouté. «Je travaille dessus mais c’est quelque chose que je ne fais pas vraiment – je ne suis pas aussi insouciant que quand j’avais dix ans et que je venais de commencer dans Stranger Things. Et maintenant, beaucoup de gens ont beaucoup plus à dire sur moi. Il y a beaucoup de bons mais il y a beaucoup de mauvais. “