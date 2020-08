Bien que les fans de Stranger Things ne soient peut-être pas trop ravis de la façon dont la pandémie COVID a retardé la production de la quatrième saison à venir, nous avons entendu les membres de la distribution Joe Keery (Steve Harrington) et Natalia Dyer (Nancy Wheeler) que le temps supplémentaire a permis aux écrivains de vraiment tracer l’histoire et la chronologie qu’ils voulaient (à tel point qu’ils ont en fait remporté un neuvième épisode dans le processus. Matt Duffer et Ross Duffer (The Duffer Bros.) a non seulement confirmé les commentaires de Keery et Dyer sur les scripts de la quatrième saison, mais aussi que la quatrième saison ne sera pas la dernière série de Netflix. Mais alors que la finale de la série pourrait encore être dans deux saisons, cela ne signifie pas qu’il est trop tôt pour Millie Bobby Brown (Enola Holmes) alias Eleven pour commencer à réfléchir à la façon dont elle voudrait que les choses se terminent pour elle et Mike (Finn Wolfhard).

Choses étranges 3 | Netflix

S’adressant à Glamour, Brown a déclaré qu’elle était ravie de reprendre le tournage et que, que la série se termine ou non par la 5e ou la 55e saison, elle sait ce qu’elle veut pour Eleven. «Oh mon dieu, elle a traversé tellement de choses, j’espère juste qu’elle est heureuse. Je dis toujours aux Duffers, ‘Ne peut-elle pas sourire comme en une seule prise?’ J’adorerais que son histoire se termine comme une bonne fin », a expliqué Brown. « Je fais tellement confiance aux frères Duffer que ça va être beau et je vais l’adorer quoi qu’il en soit. Mais j’aimerais qu’elle retrouve ses pouvoirs parce qu’elle est un héros, elle est comme une super femme d’une certaine manière. Et elle aime Mike – je veux qu’ils se marient. C’est ce dont j’ai besoin. J’ai besoin d’une scène de mariage pour Stranger Things, point final. » Onze dans une robe de mariée et elle dit: « Désolé, mon nez saigne. C’est une robe blanche. » Ne semble-t-il pas juste que ça irait? »Elle fait un geste, simulant de manière comique un saignement de nez.

Début mars, le casting de Choses étranges nous a emmenés à l’intérieur du tableau « secret » de la quatrième saison de l’émission. Nous ne pouvions nous empêcher de sourire à ce qui était plus une réunion de famille ou un retour au camp d’été (s’il y avait des Demogorgons dans les bois, c’est-à-dire) que de retourner au travail. Noah Schnapp (Will Byers) a révélé qu’il avait lu les quatre premiers scripts quand on lui a demandé de commencer la production de la quatrième saison: « J’ai tellement hâte de voir ça. C’est mon truc préféré dans le monde, et j’aime travailler avec ces gens. C’est comme une famille. J’ai lu les quatre premiers scripts, et ils sont incroyables. J’ai hâte de voir où ils vont avec le reste de la saison. «

