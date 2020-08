Milo Ventimiglia a diverti le public dans les rôles d’un adolescent idiot, d’un sauveur et d’un vétéran devenu contremaître de la construction, mais beaucoup ne savent peut-être pas qu’il a presque eu la chance d’ajouter un super-héros à la liste. Après plusieurs apparitions dans des séries télévisées et des films indépendants, Ventimiglia a commencé son ascension vers la gloire dans des rôles notables dans Gilmore Girls, le drame de super-héros de NBC Heroes et le drame familial romantique à succès de NBC This Is Us. Pour son rôle de Jack Pearson dans This Is Us, Ventimiglia a reçu trois nominations aux Primetime Emmy Awards pour le meilleur acteur principal dans une série dramatique et a remporté deux Screen Actors Guild Awards pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique.

Après plusieurs apparitions dans des émissions comme The Fresh Prince of Bel-Air, CSI: Crime Scene Investigation et Law and Order: Special Victims Unit, Ventimiglia a percé avec son rôle dans Gilmore Girls en 2001. Après un succès continu à la télévision et au cinéma , il décrocherait le rôle de Jack Pearson sur This Is Us et resterait tout au long de la série. Alors que la carrière de Vintimille a été assez lucrative pour lui, qui sait dans quelle direction elle aurait été s’il avait été choisi comme super-héros.

Lorsque Ben Affleck a démissionné de Batman après Batman v.Superman: Dawn Of Justice, Warner Bros. a cherché son remplacement. Vintimille était en pourparlers pour jouer Batman, ce qui aurait été un énorme coup de pouce pour sa carrière déjà réussie. Mais le studio pensait que Vintimille était trop vieille pour jouer le personnage de DC. Pour cette raison, le rôle majeur de super-héros est allé à la star de Twilight, Robert Pattinson, et le rôle convoité s’est échappé de Vintimille.

Ironiquement, Affleck avait 43 ans quand il a eu le cap et Vintimille venait d’avoir 42 ans au moment où les discussions ont commencé. Bien qu’aucune arrière-pensée ne semble être derrière la décision du studio, il est plus que probable qu’ils voulaient se concentrer sur un jeune Batman et Ventimiglia était légèrement en dehors de ce qu’ils voulaient. Pour garder une tendance positive, il est logique que le studio recherche un casting plus jeune.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait jouer à Batman, Vintimille était définitivement intéressée à jouer le justicier pour la justice. Mettre en vedette n’importe quel super-héros emblématique suffit à exciter un acteur, mais surtout avec un acteur aussi célèbre que Batman, il a dû être décevant d’entendre la décision de Warner Bros.

Vintimille était assez occupée à l’époque avec les saisons suivantes de This Is Us et son film The Art of Racing in the Rain, où il a joué aux côtés d’Amanda Seyfried et Kevin Costner. Même avec son emploi du temps chargé, il fallait piquer un peu en sachant comment Hollywood traite l’âge, mais Vintimille sait que cela fait juste partie des affaires.

Vintimille joue le rôle d’un vétéran de la guerre devenu contremaître de la construction dans l’émission à succès NBC This Is Us, mais il a failli manquer ce rôle. Quand il s’est présenté pour la première fois à une audition, le département de casting ne le voyait pas comme Jack. Il est arrivé avec des cheveux longs, une barbe et son casque de moto et il ne correspondait tout simplement pas à ce qu’ils pensaient à l’origine. Après son audition, il s’est entretenu avec des producteurs et ils ont vu quelque chose en lui qui les a incités à le choisir.

Malgré leurs hésitations initiales, les personnes impliquées dans la série devraient être ravies du choix qu’elles ont fait, car Ventimiglia a remporté trois nominations aux Emmy pour le rôle et la série s’est avérée être un énorme succès. Bien que Vintimille ait perdu le rôle de Batman, sa carrière est toujours sur la bonne voie et il continue de divertir le public en tant qu’acteur talentueux qu’il est.

