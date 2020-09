Minecraft Il a continué à gagner en popularité au fil des ans, et c’est pourquoi il continue de publier de nouvelles fonctionnalités et outils pour que vous puissiez en profiter davantage. Maintenant, PlayStation a annoncé qu’une mise à jour arrivera ce mois-ci afin que vous puissiez jouer au titre populaire avec les casques PlayStation VR, et ainsi avoir une expérience de jeu beaucoup plus immersive.

La réalité virtuelle arrivera à Minecraft au cours du mois de septembre avec un mise à niveau gratuite vers PlayStation 4. Selon Sony, c’est une fonction qui était en chantier depuis un certain temps, mais pour une raison ou une autre, elle n’avait pas encore été proposée aux millions de joueurs sur cette plateforme.

Bien que la date exacte de cette mise à jour n’ait pas été révélée, il est certain que vous l’aurez avant fin septembre.

«Une fois que nous aurons fini de peaufiner l’expérience, le support PS VR passera par un patch pour le jeu principal de Minecraft. Tous ceux qui possèdent Minecraft sur PlayStation 4 recevront automatiquement ce patch. Téléchargez-le et vous aurez accès à la nouvelle fonctionnalité de Minecraft VR. Bien sûr, ils auront besoin d’un PS VR pour l’utiliser. Ils ont tous un droit? «

Bien sûr, vous devez avoir le jeu pour accéder à cette fonctionnalité gratuite. Dah.

Soyez astucieux en réalité virtuelle ⛏️ Minecraft bénéficie d’un support PS VR complet ce mois-ci dans une mise à jour gratuite pour tous les joueurs: https://t.co/4ANfdSFmUZ pic.twitter.com/DgOoeARSTZ – PlayStation (@PlayStation) 7 septembre 2020

Vous pourrez continuer à explorer et à faire votre propre chose avec le DualShock 4 tout en utilisant le casque PS VR, et les outils nécessaires seront ajoutés pour vous permettre de vous habituer plus facilement au casque. « Il existe de nombreux nouveaux paramètres et guides pour vivre l’expérience VR selon vos besoins. »

Il a également été annoncé qu’il y aurait deux modes de jeu principaux pour découvrir le titre en réalité virtuelle. «Il existe également deux façons principales de jouer en VR: les modes Immersif et Salon. Nous pensons que les deux sont excellents, mais c’est à vous de décider. «