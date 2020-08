Miranda Kerr a réagi aux nouvelles de bébé de l’ex-mari Orlando Bloom.

Bloom et sa fiancée Katy Perry ont accueilli leur premier enfant ensemble, Daisy Dove Bloom, cette semaine et Kerr ne pouvait pas être plus excité pour le couple.

«Je suis tellement heureux pour vous», a écrit Kerr aux côtés du cœur, des mains de prière et des emojis arc-en-ciel dans la section commentaires de l’annonce de Bloom sur Instagram.

“J’ai hâte de la rencontrer”, a ajouté le top model.

Voir la première photo de Daisy ci-dessous.

Kerr et Bloom partagent un fils de 9 ans, Flynn Christopher Bloom. Kerr est également la mère de Hart, 2 ans, et de Myles, 10 ans, avec son mari actuel, le PDG de Snapchat, Evan Spiegel.

Plus tôt cette année, Kerr a fait l’éloge de la nouvelle épouse de son ex. «Je la respecte vraiment», a déclaré Kerr à Us Weekly. Elle a également révélé qu’elle et Perry «s’entendaient depuis le premier jour» et considère que la pop star fait partie de «sa famille».

Au lieu de l’annonce de naissance typique, Perry et Bloom se sont associés à l’UNICEF pour révéler la nouvelle de la naissance de Daisy afin de promouvoir l’organisation caritative.

«Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée sains et saufs de notre fille», a déclaré le couple via l’UNICEF.

«En tant qu’ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF, nous savons que l’UNICEF est là, sur le terrain, faisant tout ce qu’il faut pour s’assurer que chaque femme enceinte a accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité», ont-ils poursuivi. «Pour célébrer le cœur, nous savons que notre fille l’a déjà fait, nous avons créé une page de dons pour célébrer l’arrivée de DDB. En les soutenant, vous soutenez un départ en toute sécurité dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre [heart] peut fleurir avec générosité. “⠀