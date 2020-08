Avec 18 bandes et plus, Wiz Khalifa possède l’un des arsenaux mixtape les plus impressionnants du jeu. Après avoir abandonné sa mixtape révolutionnaire Kush et Orange Juice en 2010, le maître de cérémonie de Pittsburgh s’est depuis certifié comme le roi incontesté des hymnes de stoner du hip-hop. La course de Wiz au cours de la première moitié de la décennie a été stellaire – à un moment ou à un autre, nous disions tous «Taylor Gang or die», et son succès commercial auprès des non-fumeurs et des fumeurs en a facilement fait l’un des plus reconnaissables. chiffres du hip hop.

Né Cameron Jabril Thomaz, le rappeur est un éminent défenseur de tout ce qui concerne les bourgeons, et sa musique est devenue un incontournable pour les fumeurs de cannabis réguliers du monde entier. Ne craignant jamais son amour pour le vert, Wiz lui-même a dit que la fleur l’avait aidé à traverser le lycée en le rendant plus tolérable. Un sentiment avec lequel de nombreux fans du rappeur pro-cannabis peuvent probablement être d’accord, les premières bandes de Wiz, décontractées et centrées sur la fumée, apportent un sentiment de nostalgie ces jours-ci à nombre de ses premiers auditeurs.

Pour votre commodité, nous avons classé les 18 mixtapes de Wiz du pire au meilleur. Allumez-en un et profitez-en!

Dia Dipasupil / .

18. Bong Rips (2017)

L’une des bandes les plus récentes de Wiz, Bong Rips est un EP de quatre titres qui offre aux fans une nouvelle expérience d’écoute du rappeur. Une écoute rapide, la bande est une solide collection de crochets accrocheurs avec des tambours trapézoïdaux mélangés avec des rythmes Wiz plus classiques. Le résultat est une exploration de l’animateur de Pittsburg qui expérimente de nouveaux sons tout en essayant de maintenir son attrait Wiz. Chevy Woods, collaboratrice fréquente et affiliée à Taylor Gang, assiste Wiz dans les moments les plus forts de la bande.

17. Riez maintenant, volez plus tard (2017)

Destiné à garder les fans satisfaits jusqu’à la sortie de Rolling Papers 2, le projet est un effort solide et relativement faux de la part du hitmaker. Bien que rien ne rend la bande particulièrement aigre, le manque de camées et de crochets convaincants – à part Casey Veggies sur «Royal Highness», ne fait rien pour établir la bande comme un projet extraordinaire dans l’arsenal de Wiz.

16. Fly Times, Vol.1: The Good Fly Young (2019)

Laissé le 4/20 l’année dernière, Wiz a sorti la bande vibey 14 pistes comme cadeau aux fans pour les vacances de cannabis. S’en tenant à la formule infaillible, Fly Times revient à ce funk décontracté dont Khalifa s’était écarté lors de travaux précédents tout en incorporant un son R&B de retour. Inondé avec des crochets d’invités, une vedette de la bande vient de «Taylor», une collaboration avec Cardo nommée d’après leur collectif étoilé. L’ancien producteur de Taylor Gang est également responsable des morceaux mémorables de Kush & OJ de Wiz, «Mezmerized» et «In the Cut».

15. Pré-roulé (2017)

Sorti à l’été 2017 quelques semaines avant Bong Rips, la bande surprise de quatre pistes est un petit mais puissant teaser promotionnel pour l’album. Produit par le membre de Taylor Gang Sledgren, l’EP est cité par de nombreux fans comme une amélioration significative de Laugh Now, Fly Later, qui est arrivé plus tôt dans l’année. Deux chansons en particulier, «Doubtfire» et «Water Damage», portent l’EP et offrent un regard sur un Wiz expérimental utilisant des rythmes plus infusés de trap et l’influence du rap Soundcloud.

14. Saison de culture (2007)

Wiz Khalifa n’avait que 16 ans lorsqu’il a enregistré Grow Season. Bien que le son ici ne ressemble en rien au Wiz établi que nous avons appris à connaître et à aimer, il offre toujours un regard intéressant sur la formulation initiale de Wiz en tant qu’artiste. Des éléments du son actuel de Wiz peuvent être entendus sur des morceaux remarquables tels que « Talk To Me », « Grow » et « Lifted ». Néanmoins, il est assez clair que le rappeur de Pittsburg n’avait pas encore pleinement développé son art.

13. 3 Doobies (2020)

Sa bande la plus récente, ce projet à trois pistes, démontre que Wiz l’a toujours, puisant dans le son relaxant qui l’a propulsé sous les projecteurs. Le Sledgren produit – « See These » présente un rythme de transe parfait pour se détendre et fumer, tandis que « Drink Poured Up » sonne comme une piste de démonstration inédite de Kush & OJ.

12. Prince of the City: Bienvenue à Pistolvania (2005)

Véritable personnification de Pittsburgh, la première mixtape enflammée de Wiz l’a établi comme un artiste à regarder par diverses publications musicales. Un projet mieux connu lorsqu’il est écouté du début à la fin, les points forts de la tracklist de 19 chansons incluent « Oh No » et « Bars ». La bande peut également être créditée pour avoir aidé le jeune maître de cérémonie à signer un contrat d’enregistrement avec Warner Bros. Records en 2007 avant la sortie du suivi du projet Prince of the City 2.

11. Cabin Fever 3 (2015)

Dernier opus de sa série Cabin Fever et treizième bande de Wiz au total, le troisième Cabin Fever continue la gloire déjà établie des précédents. Alors que le projet incorpore des jams obligatoires de vibey stoner comme « Call Again », le charme de la bande vient en fait des chansons plus criardes infusées de pièges comme « Respect » avec Juicy J et K CAMP, et « Gangster 101 » avec King Los. Wiz a principalement travaillé avec des producteurs basés à Atlanta sur le projet, influençant le son inspiré des pièges à travers la bande.

10. Star Power (2008)

Christopher Polk / .

Sorti il ​​y a 12 ans, Star Power est la bande emblématique qui nous a donné certains des moments les plus classiques de Wiz. En plus des morceaux mémorables «Ink My Whole Body» et «Flick ‘Ashes», le projet comprend également un certain nombre de chansons avec des barres non chargées de THC. L’aide de Courtney Noelle au crochet de «Bankroll» a fait de la chanson l’un des moments les plus marquants et les plus distincts de la bande. Il est intéressant de noter qu’avec 26 chansons au total, certains points du projet ne sont pas assez remarquables pour le classer au-dessus de certains autres travaux de Wiz.

9. 28 grammes (2014)

Intitulée avec précision 28 Grams, la sortie de 28 titres a marqué la douzième mixtape de Wiz. Présentant une fois de plus le rappeur incorporant plus de sons inspirés de trap et Soundcloud en mode «Trap Wiz» à part entière, la bande de stoner-rap a très peu de points faibles. Les fans de longue date de Wiz ont été ébranlés par les battements de pièges lourds et l’autoréglage présents tout au long de la bande et certains ont vu le projet comme le rappeur se vendre. Malgré le léger changement de direction musicale, la bande reste l’un des efforts les plus importants de Khalifa à ce jour.

Alors que des morceaux comme « Maan », « What Iss Hittin » et « Word On The Town » peuvent donner à n’importe qui le sentiment d’être un gagnant, des morceaux comme « Pure » et « Samo » sont des chansons plus farfelues qui appellent à la détente – avec un coup franc, bien sûr.

8. Prince of the City 2 (2007)

Dans le prolongement de sa première mixtape, Prince of the City 2 continue de présenter le son brut de Pittsburg que Wiz a organisé depuis ses débuts. L’un des rares projets du catalogue du rappeur qui peut être classé comme ayant un vrai son de la côte Est, vous pouvez entendre la faim dans les bars de Wiz alors qu’il se balance sur cette bande de rue. En grande partie un effort solo, la bande graveleuse a très peu de moments ennuyeux, chaque piste livrant un message convaincant du rappeur.

Sur le morceau «Buss Down» produit par Sledgren, le jeune Wiz est le plus confiant sur le projet. « Talk To Ya » avec Chevy Woods de Taylor Gang, qui reprend la chanson « Superstar » d’Usher en 2004, est peut-être unique dans la discographie de Wiz. Vous pouvez entendre l’influence claire de Cam’ron sur les deux morceaux, un artiste que Khalifa a cité comme l’un de ses préférés. Parmi les autres moments clés du projet, citons « Gone » et « Poppin ‘Rubberbands ».

7. Cabin Fever 2 (2012)

Si vous avez remarqué à chaque épisode de Cabin Fever, Wiz explore un nouveau son. Alors que le troisième opus a vu Wiz travailler avec les producteurs d’Atlanta et incorporer plus de battements de trap, le deuxième opère davantage un son de la Bay Area – sur «MIA», il dit littéralement: «Je viens de Pittsburg, mais je suis dans la baie . » Ne vous attendez pas à ce que Wiz fournisse des bars impressionnants sur celui-ci – le projet est vraiment de la musique de fête. Pourtant, les mélodies fascinantes du rappeur et ses sujets de niche font de la bande l’une de ses meilleures.

Mieux appréciés après avoir déclenché des étincelles, les sons groovy de la bande sont faciles à parcourir. Mentionné brièvement, la coupe assistée de Juicy J «MIA» est l’un des gros frappeurs de la bande et l’un des seuls moments à Pittsburgh du projet. Des coupures comme «Bout Me», «Stu» et «100 Bottles» puisent vraiment dans cette production rebondissante de la côte ouest qui a fortement influencé cette bande, et renforce encore la capacité de Wiz à incorporer efficacement de nouveaux sons.

6. École de pilotage (2009)

Une autre bande de la discographie de Wiz qui peut être saluée comme emblématique, Flight School est sortie à l’âge d’or de Wiz. Projet que de nombreux fans associent à son «son original», la bande montre également l’origine de l’expérimentalisme de Wiz; un certain nombre de coupes puisent dans le domaine de la techno-fusion comme « Get Sum » et « Teach You To Fly ». Sur les quatorze morceaux, Wiz parvient à offrir une performance captivante sur l’effort principalement solo.

L’ensemble de la mixtape est incroyablement cohérent – il commence par un début d’introduction avec «Boarding Pass», et ne plonge jamais dans son exécution. Les pinacles du projet incluent «Dreamer», où les barres décontractées de Wiz se marient parfaitement avec la production dépouillée de la chanson, et «I’m Good», où le jeune rappeur livre certains de ses meilleurs bars, les plus sûrs d’eux et les plus arrogants à ce jour. «Never Ever» est un conte de victoire et présente certains des meilleurs moments lyriques de la bande. «Hollywood Hoes» est l’un des moments musicaux les plus uniques du rappeur. La production orchestrale jumelée à ses barres woozy est un match indéniable, le seul défaut étant sa durée de 2 minutes.

5. How Fly (avec Curren $ y) (2009)

Un match made in stoner-heaven, la collaboration de Wiz Khalifa et Curren $ y sur le thème de l’herbe de 2009 How Fly est un moment inoubliable dans l’histoire récente du hip-hop. En termes simples, ils ont confirmé cela. À partir du moment où Wiz demande, «Dégagez la piste, bébé», sur le morceau d’ouverture, il est difficile de ne pas se sentir attiré par la mixtape. Les rois modernes de la musique mélodique stoner, le couple échange des vibey-bars sur des rythmes détendus du début à la fin sans manquer ni moments ennuyeux en vue.

S’unissant à leur amour pour le vert tout au long du projet, les deux hommes racontent des histoires sur la piste d’introduction «Car Service». La production à elle seule du morceau suivant, «All Over», suffit à attirer n’importe quel auditeur, tandis que Curren $ y et Wiz flottent facilement au-dessus du rythme rebondissant. Parmi les autres sommets de How Fly, citons « The Planes », « Friendly » et l’inoubliable « Rollin ‘Up ».

4. Cabin Fever (2011)

Premier de la série, le Cabin Fever original reste sans égal en tant que meilleure mixtape du groupe et l’un des meilleurs de toute la discographie de mixtape de Wiz. Sorti à l’ère du rap où les lignes de mixtapes et d’albums sont encore floues, le projet a été certifié Diamond on Datpiff avec plus de 1,5 million de téléchargements. Il mérite bien sûr tous les éloges. La bande 9 pistes regorge de coupes entraînantes et énergiques qui rappellent le son de Pittsburgh qui a aidé à lancer la carrière de Wiz.

Chaque piste sur Cabin Fever est stellaire. «Phone Numbers» et «GangBang», tous deux mettant en vedette le rappeur Big Sean élevé à Detroit, sont des moments forts du projet, soulignant une fois de plus la force du rappeur à plonger ses pieds dans de nouveaux sons tout en conservant des éléments de son son classique. «Taylor Gang» est un autre moment essentiel du projet avec un crochet dont vous ne sortirez jamais de la tête. Dans l’ensemble, la bande est courte mais douce et constitue un élément critique de la discographie de Wiz.

3. Taylor Allderdice (2012)

Nommé d’après le lycée que Wiz a fréquenté, Taylor Allderdice mérite une place dans le top 3. Pour commencer, la bande montre que Wiz a retrouvé son premier amour: la marijuana. Suite aux critiques mitigées du son pop-rap sur son projet Rolling Papers pour un label majeur en 2011, Wiz est revenu à ses sons et thèmes classiques influencés par le THC sur cette mixtape de suivi. Devenu rapidement un favori des fans et cité comme l’un des meilleurs projets sortis en 2012, c’était comme si Wiz avait quelque chose à prouver avec Taylor Allderdice.

Entièrement approvisionné avec une gamme de beats infectieux et de mesures mélodiques de Khalifa, il est facile de comprendre pourquoi la bande est si adorée. Wiz fait équipe avec Cardo et Sledgren pour des morceaux comme «California», «Mary 3x» et «O.N.I.F.C», qui donnent à la bande le son distinctif de Wiz et ont abouti aux favoris des fans. Le projet est un rappel incroyablement fluide de Wiz qu’il l’a toujours, label majeur ou autre.

2. Burn After Rolling (2009)

Un projet conceptuel basé sur le film Burn After Reading, la septième mixtape de Wiz Burn After Rolling est pleine de personnalité et vraiment unique en son genre dans son catalogue. La bande fait étalage des capacités lyriques de Wiz et montre son oreille impressionnante pour un bon rythme. BAR mérite à juste titre sa place à la deuxième place, en tant qu’œuvre indéniable pour tout fan de Wiz du premier jour, et également, un projet qui conserve sa valeur musicale à ce jour.

Les points les plus marquants de la bande proviennent de la chanson titre engageante qui présente l’album «B.A.R» et «The Thrill», qui est l’incarnation littérale de la nostalgie dans une chanson. Le down-tempo «Take Yo Bitch» est Wiz à son plus suave, avec des mesures sensuelles sur un rythme soyeux. «When U Find» présente des comptines mélodiques de Wiz sur un rythme flou et des échantillons de la chanson R&B 2004 «You Can’t Blame Me».

1. Kush et jus d’orange (2010)

Prince Williams / FilmMagic / .

La bande bien intitulée est tout simplement emblématique dans tous les sens du terme. Rencontré par la critique et le succès commercial, il reste l’une de ses œuvres les plus identifiables à ce jour, engendrant des succès comme «Mezmorized» et «In the Cut». La bande est rapidement devenue un classique et la bande-son incontournable de toute une génération de stoners. C’est aussi la bande qui a établi la gloire d’une collaboration Cardo x Wiz Khalifa et a préparé le terrain pour le succès grand public de Wiz.

Imaginée par Khalifa comme une bande sur laquelle vous pouvez vous réveiller et cuire au four, la bande se compose de 15 confitures de stoner bien conçues. Les thèmes de l’album sont simples et si vous êtes confus, Wiz leur crie le morceau mémorable «Never Been», proclamant: «Et cela vous est apporté par: Bad bitches and good weed.» Les barres détendues de Wiz sur la bande sont l’un des principaux aspects de son attrait. Wiz maintient des harmonies et des flux fluides tout au long du projet tout en offrant hit après hit. Par exemple, sur «The Kid Frankie», Wiz flotte sur l’échantillon de temps du groupe de R&B anglais Loose Ends. «Glass House» avec Curren $ y et Big K.R.I.T est un autre moment inoubliable de l’album et tire son influence du rap de Houston.

Une seule écoute et on comprendra pourquoi Kush & OJ reste la meilleure mixtape de la carrière de Wiz à ce jour.