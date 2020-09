Activision et Tencent Games ont officiellement lancé la saison 10 de Call Of Duty: Mobile cette semaine, car le nouveau thème s’appelle simplement The Hunt. Certains des détails épicés de cette nouvelle saison présentent quelques visages familiers avec Makarov, Mace et Mara se joignant tous à la mêlée. Vous pourrez également vous battre sur le terminal de Call Of Duty: Modern Warfare 2, ainsi que sur la carte Gunfight Pine du nouveau Call Of Duty: Modern Warfare. Il existe également de nouveaux modes, de nouvelles récompenses Battle Pass, une nouvelle classe Battle Royale avec le hacker, et plus encore. Nous avons des détails sur les deux nouveaux modes que vous pouvez essayer dans Hardcore et Headquarters, mais vous pouvez lire plus de détails sur la mise à jour ici.

Cette saison lance The Hunt sur tout le monde, même vous. Crédit: Jeux Tencent.

Nouveau mode multijoueur: quartier général Le quartier général du mode multijoueur classique rejoint la liste toujours croissante des modes de jeu pris en charge! Si vous êtes nouveau au Siège, le principe est simple: deux équipes se disputent le QG désigné, qui tournera à travers des points fixes autour de la carte. Une fois qu’une équipe prend le relais, elle doit défendre le QG pour accumuler des points. Contrairement au Hardpoint similaire, les défenseurs ne réapparaissent pas à la mort. Lorsque l’équipe attaquante détruit le QG, elle tourne vers une autre section de la carte après un bref délai, bien qu’elle ne puisse pas être immédiatement occupée – un compte à rebours sur le HUD indiquant le temps jusqu’à ce que le QG s’active. Une fois que cela se produit, entrez-y et prenez le point. Testez votre puissance en hardcore Un incontournable de la série Call of Duty, Hardcore est désormais disponible sur Call of Duty: Mobile avec prise en charge de Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed et Headquarters. Le hardcore dépouille le jeu dans une variante difficile où les armes infligent des dégâts plus importants, les joueurs ne régénèrent pas la santé et le HUD est limité. Il n’y a pas non plus de killcam, vous devrez donc trouver vous-même ce tireur d’élite caché. Enfin, surveillez votre tir et n’abattez pas vos coéquipiers – si vous tirez ou endommagez vos coéquipiers de quelque manière que ce soit, vous subirez à la place ces dégâts. Des erreurs sont parfois commises pour que vous ne soyez pas immédiatement pénalisé par un feu réfléchissant, cependant, sachez simplement que ce mode n’est pas pour les timides.

