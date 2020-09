La scénariste / réalisatrice basée à New York et à Oslo, Mona Fastvold, a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec «The Sleepwalker», qui a révélé des secrets entre deux sœurs et a fait sensation en 2014 à Sundance. Son ambitieux suivi «The World to Come» met en vedette Katherine Waterston et Vanessa Kirby dans le rôle de deux femmes d’agriculteurs en 1856 dans le nord de l’État de New York qui tombent amoureuses mais n’ont pas de modèle, pas de points de référence sur la façon de gérer leurs émotions. Le drame d’époque distribué par Sony Pictures sera présenté dimanche en compétition au Festival du film de Venise. Fastvold a parlé à Variety des choix qu’elle a faits pour porter «le rêve de ces deux femmes» à l’écran. Extraits de la conversation.

Le scénario du film provient d’une nouvelle de Jim Shepard. Était-ce aussi le point de départ pour vous?

Ce qui a inspiré Jim à écrire la nouvelle, c’est qu’il a fait des recherches sur cette grande tempête de neige qui s’est produite en 1856 dans le nord de l’État de New York. En parcourant tous ces journaux d’agriculteurs au milieu de toutes ces informations sur les cultures et des choses comme ça, il est tombé sur une note qui disait: «Ma meilleure amie a déménagé, et je ne pense pas que je la reverrai jamais. C’était son inspiration pour cette histoire.

J’ai reçu le scénario (écrit par Ron Hansen et Jim Shepard) de Whitaker Lader, qui est le producteur du film. C’était juste une de ces histoires que je savais exactement comment raconter. Quand je l’ai lu, j’ai eu ce moment rare où j’ai senti que je savais comment résoudre le puzzle de tout cela.

Et puis les scénaristes étaient super collaboratifs. Alors ils m’ont vraiment laissé faire de l’histoire la mienne. Ils étaient très heureux de continuer à le pousser dans différentes directions ensemble.

Le cœur de la structure narrative est constitué d’entrées de journal avec voix off. Cela a-t-il toujours fait partie intégrante du projet?

Oui, il a été scénarisé avec beaucoup de voix off. Et j’ai presque vu cet aspect comme un deuxième tournage, la partie où nous faisions l’enregistrement (voix off).

Nous avons également fait des enregistrements de test de tout avant le tournage, donc je l’avais vraiment en tête. Et j’ai structuré des scènes autour de lui (la voix off) spécifiquement.

Également sur le plateau, nous enregistrions ou réenregistrions quelque chose, juste sur un téléphone portable, puis nous l’écoutions. Et puis je serais comme: “D’accord, c’est là que nous allons jouer une pause.” Ou “C’est là que nous pouvons avoir une coupure, ou un mouvement de caméra.”

Et mon compositeur (Daniel Blumberg) travaillait aussi, très tôt, avec le texte de la voix off à l’esprit.

C’est peut-être ce qui donne au film son aspect le plus distinctif. La combinaison de la voix off avec la musique.

Daniel était tellement impliqué dans le processus depuis le tout début. Il a commencé à composer avant le tournage, puis il est également venu avec nous sur le plateau et s’est beaucoup inspiré de notre environnement.

Chaque soir, lorsque nous avons terminé le tournage, nous entendions cet orchestre de cloches de vache descendre la colline. Tout à coup, on l’entendait dans la scène, puis on l’a pris et on a gardé beaucoup de ça, et on l’a développé dans la partition également.

Il y a un processus très organique avec Daniel où la musique devient vraiment partie intégrante du film. En travaillant sur la voix off, j’ai dit que je voulais qu’elle joue comme une chanson. Je veux que la voix off et la musique se parlent vraiment et soient complètement intégrées. J’ai pensé à Laurie Anderson et à la façon dont elle met la parole en musique.

Le film parle essentiellement de deux femmes d’Amérique rurale des années 1850 qui tombent amoureuses mais qui n’ont pas de modèle pour cela, et le titre reflète bien sûr cela. Quelle était votre principale préoccupation pour porter cette histoire d’amour à l’écran?

L’une des choses que j’ai aimées dans le scénario – et que j’étais vraiment excitée d’explorer – était le rêve de ces deux femmes, quand elles découvrent ce lien entre elles. Habituellement, dans ces types d’histoires d’amour, il y a toute cette culpabilité et cette honte, et tous ces sentiments qui y sont liés. Mais je viens de rêver que nous pourrions l’explorer d’une manière, où j’étais juste comme: et si c’était juste la chose la plus glorieuse et la plus merveilleuse? Et si ce n’était qu’un petit miracle dans leur vie!

Je voulais avoir de la place dans l’histoire pour explorer et célébrer cela… C’est une histoire d’amour, et celles-ci ont été racontées plusieurs fois auparavant, mais je voulais la casser et en voir une nouvelle facette.