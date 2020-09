Moneybagg Yo et Blac Youngsta sont actuellement deux des plus grands artistes de Memphis et avec leur musique, ils ont pu inspirer divers autres artistes du sud à prendre un micro et à essayer la musique. Vendredi, les deux ont béni leurs fans avec une toute nouvelle collaboration appelée « Code Red », et les fans choisissent déjà leurs morceaux préférés.

L’un des meilleurs morceaux de la bande est un morceau appelé « Blind » qui voit les deux artistes échanger des barres sur leur vie et certaines des difficultés qu’ils ont traversées. C’est le contenu lyrique que vous attendez des deux artistes, et lorsqu’il est jumelé en tandem, tout fonctionne à la perfection.

Paroles de citations:

Mauvais à vivre cette vie que j’ai imaginée (Comment tu vis?)

Traîtres sur toi, n’essuie pas avec un mouchoir (je ne peux pas le faire)

Avant de faire une chanson et de te dissiper (Que va-t-il se passer?)

Chargez le Drac ‘comment je gère mes problèmes (Fah-hah)