“Monsieur. Mercedes »vivra, avec Peacock reprenant officiellement le drame policier de Stephen King pour sa troisième saison.

L’émission avait déjà été diffusée sur Audience Network et avait été renouvelée pour une troisième saison, mais Audience Network s’est arrêtée avant la diffusion de la saison. AT&T a retiré la prise sur Audience Network en janvier, laissant les autres émissions scénarisées de l’émission dans les limbes. “Monsieur. Mercedes »avait été renouvelée pour une troisième saison en novembre 2019, la série ayant reçu un vif succès critique pour ses deux premières saisons.

Dans le cadre de l’accord, les saisons 1 et 2 de «Mr. Mercedes »sera diffusé exclusivement sur Peacock. Ces deux saisons feront leurs débuts le 15 octobre sur le streamer, tandis que la date de la première de la saison 3 reste à déterminer.

Basé sur la trilogie Bill Hodges à succès du New York Times par King, «Mr. Mercedes »suit un détective à la retraite (Brendan Gleeson) qui est tourmenté par un tueur en série (Harry Treadaway) à travers une série de lettres et de courriels, le poussant à se lancer dans une croisade dangereuse et potentiellement criminelle pour protéger ses proches et lui-même .

La série met également en vedette Kelly Lynch, Jharrel Jerome, Mary-Louise Parker, Holland Taylor, Justine Lupe, Breeda Wool, Scott Lawrence, Ann Cusack, Jack Huston, Tessa Ferrer, Maximiliano Hernández et Nancy Travis.

David E. Kelley est producteur exécutif et a écrit la série aux côtés de King et Sophie Owens-Bender. Jack Bender est directeur.

Après la fermeture d’Audience Network, AT&T l’a transformé en un canal de prévisualisation pour son service de streaming, HBO Max. Cette décision intervient alors qu’AT & T avait commencé à consolider la programmation sous l’égide de WarnerMedia. Sur cette note, il a été annoncé la semaine dernière que le service de streaming DC Universe passerait à un service d’abonnement à des bandes dessinées et déplacerait également toute sa programmation vers HBO Max.