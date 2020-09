La écraser, le chayota ou pomme de terre d’eau est un fruit vert pâle avec une saveur très douce qui a une valeur nutritive élevée et est utilisé pour diverses préparations culinaires et le traitement de maladies telles que l’hypertension ou le diabète.

Il est riche en acides aminés, vitamines et minéraux qui contribuent à la bonne santé de la peau: potassium, zinc, sodium, fer, magnésium et phosphore, lysine, méthionine, tryptophane, arginine et glycine (acides aminés) et vitamines A, B1, B2, B3, B6, C et E.

C’est pourquoi aujourd’hui nous vous proposons cette super recette de masque facial écraser et citron pour montrer une belle peau plus jeune sans imperfections ni acné.

Conseil: Ne vous exposez pas au soleil lorsque vous utilisez ce masque, car cela pourrait aggraver le problème des imperfections.

Ingrédients:

une écraser mature

Jus de 1/2 citron fraîchement pressé

préparation

Couper écraser en deux et vider la pulpe dans un bol.

Pressez le jus d’un demi-citron et ajoutez-le à la pulpe de la pomme de terre air, mélangez bien le tout, en essayant d’écraser la chayote et de faire une pâte uniforme.

Avec vos doigts, étalez ce mélange sur votre visage ou dans la zone que vous souhaitez clarifier.

Laissez-le pendant une demi-heure, puis retirez-le avec beaucoup d’eau tiède et séchez-le avec une serviette.

Lorsque vous avez terminé, appliquez une crème hydratante légère.

Vous pouvez l’utiliser une fois par semaine. Essayez de ne pas abuser du jus de citron, car son utilisation excessive peut endommager le derme s’il est utilisé sans discrimination.