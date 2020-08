Morrie Gelman, journaliste médiatique de longue date et ancien de Variety, est décédé d’une insuffisance cardiaque le 26 août à Palm Desert, en Californie. Il avait 90 ans.

Gelman a été membre du personnel de Variety de 1977 à 1992.

Né Morris Gelman à Brooklyn, il a commencé sa carrière dans la salle du courrier de New York City du Mutual Broadcasting System de la radio en 1948. Après deux ans dans l’armée, il a travaillé pendant cinq ans au New York Post en tant qu’assistant du chroniqueur syndiqué Earl Wilson et plus tard en tant que journaliste de police. Il était également journaliste au journal Brooklyn Eagle.

Il a poursuivi sa carrière en tant que rédacteur en chef du mensuel Theatre Magazine et a été membre du Drama Critics Circle. Plus tard, il a été directeur éditorial de United Business Publications et de l’éditeur japonais Dempa Publications.

Gelman a passé 12 ans en tant que correspondant principal pour le commerce hebdomadaire Broadcasting Magazine (maintenant Broadcasting & Cable), et a été chef du bureau de la côte ouest pour Advertising Age, où il a aidé à établir son magazine hebdomadaire imprimé Electronic Media (plus tard connu sous le nom de TV Week). Gelman a également écrit pour Animation Magazine.

Au cours de son mandat dans Variety, il était basé à Los Angeles et couvrait la diffusion télévisée, rédigeant des reportages ainsi que des colonnes. Alors que la télévision était au centre de ses préoccupations lorsqu’il a commencé, Gelman a rapidement élargi son rythme pour écrire sur l’industrie en rapide évolution, lorsque Ted Turner a lancé l’idée du câble de base et des services comme HBO a introduit l’idée des chaînes de câble payantes.

Bien qu’il ait commencé dans les journaux traditionnels de New York, il a embrassé les changements qui se sont produits à la fois dans le journalisme et le divertissement. Gelman est resté imperturbable alors qu’il traitait avec des dirigeants de la télévision, et il ne semblait se mettre en colère que lorsqu’il a perçu que quelqu’un était traité injustement.

Gelman a été l’un des principaux intervieweurs des archives de la radiodiffusion américaine de l’Académie des arts et des sciences de la télévision. Il a dirigé sa propre entreprise de recherche marketing et médiatique dans les années 1990 et a co-écrit (avec Gene Accas) le livre de 1998 «The Best in Television: 50 Years of Emmys». Il a pris sa retraite en 2000.

Il laisse dans le deuil Marisa, sa femme depuis 65 ans; deux fils; et deux petits-enfants.