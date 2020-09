Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Selon The Mirror, Jose Mourinho fait face à une réaction violente dans le vestiaire après avoir critiqué le rythme de travail de ses joueurs de Tottenham lors de la défaite 1-0 contre Everton dimanche.

L’ancien patron de Chelsea aurait qualifié ses joueurs de «paresseux», ce qui a apparemment ennuyé les membres de l’équipe qui pensent que l’entraîneur portugais détourne le blâme.

Contre Everton, les hommes de Carlo Ancelotti ont eu six tirs de plus que les Spurs, ont complété 13 dribbles de plus et ont remporté dix autres plaqués dans ce qui était une démonstration molle de Tottenham.

À en juger par ces chiffres, on pourrait dire que les Toffees étaient plus à la hauteur.

Cependant, en regardant le match, vous pouviez voir qu’Everton avait un plan clair, contrairement aux Spurs.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Maintenant, il y a un fort sentiment de déjà vu.

L’héritage de Mourinho à Manchester United a été taché par la critique publique de ses joueurs.

L’ancien patron de Porto a qualifié Paul Pogba de «virus» et a attaqué Marcus Rashford, Luke Shaw, Anthony Martial et Jesse Lingard en disant qu’ils manquaient de maturité.

James Baylis – AMA / .

Mourinho aurait également laissé ses joueurs stupéfaits par son traitement de Shaw en particulier, certains pensant que l’arrière gauche avait été victime d’intimidation.

Comme nous le savons maintenant, ce style de gestion n’a pas abouti à d’excellents résultats sur le terrain, le joueur de 57 ans ayant finalement été limogé.

S’il décidait de suivre une voie similaire à Tottenham, l’histoire ne suggère pas que certaines de ses méthodes fonctionneront cette fois non plus.

