S’écartant de son calendrier habituel, le rappeur californien Mozzy a créé son dernier projet plus rapidement que d’habitude. En règle générale, Mozzy passe plus d’un an à travailler sur un album, mais il a pu créer son disque Occupational Hazard en seulement un mois. L’artiste de Sacramento a sorti son projet précédent, Beyond Bulletproof, en mai, et parce qu’il avait envie de revenir à ses racines artistiques, il a donc commencé à réfléchir à la façon dont il incorporerait des morceaux de son ancien moi dans son état de maturité actuel.

«C’est mon projet préféré à ce jour parmi tous mes EP, mixtapes, albums. Je devais revenir à l’ancien moi, le Hellgang Mozzy, et amener les gens cette chaleur qui parle directement dans la rue « , a déclaré Mozzy. » Mon dernier album Beyond Bulletproof était quelque chose pour le grand public, mais Occupational Hazard est pour ceux qui vivre un certain style de vie. Avec Occupational Hazard, je veux faire savoir aux gens que ce n’est pas toujours du velours ou des arcs-en-ciel au bout du tunnel. Lorsque vous choisissez de manœuvrer et de gagner votre argent d’une certaine manière, il peut y avoir des conséquences qui viennent avec cela, mais le posséder, l’accepter, ne pas s’y attarder. Sachez à quoi vous vous êtes inscrit et prenez les hauts et les bas avec fierté. «

Occupational Hazard comprend des apparitions de YFN Lucci, Quando Rondo, Wale, Blxst, Marco Mula, E Mozzy, Trae Tha Truth, Celly Ru, Tsu Surf et Stacy Barthe. Diffusez Occupational Hazard et dites-nous ce que vous pensez du dernier effort de Mozzy.

Tracklisting

1. Introduction

2. La mort est Callin

3. Livin Thru Me

4. Menaces terroristes

5. Soyez égal (avec YFN Lucci)

6. Idem 40

7. Heartbroken (avec Quando Rondo)

8. Never Lackin

9. Ne jouez pas juste (avec Wale et Blxst)

10. Dangereux

11. Les rues ne sont pas sûres (avec Blxst)

12. Geekin 4 Squeeze (avec Marco Mula)

13. Trop de fierté (avec Celly Ru, E-Mozzy, Trae Tha Truth)

14. Livin What I Know (avec Tsu Surf & Stacy Barthe)