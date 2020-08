« Mulán » a été appelé à être l’un des films qui ont marqué l’entrée dans la nouvelle normalité cinématographique, mais Disney a fini par opter pour une première en streaming en raison de la crise incertaine du coronavirus. Ça oui, pour voir ce remake devra payer un prix supplémentaire à l’abonnement mensuel, qui nous donnera un accès illimité au blockbuster frustré.

Yifei Liu est ‘Mulán’

Les chiffres sont les suivants: « Mulán » sera présenté en première en Espagne le 4 septembre via Disney +, à condition que celui qui souhaite le voir doit souscrire à Premium Access. Et qu’est ce que ca veut dire? Fondamentalement que pour un prix de 21,99 euros, vous pouvez voir ‘Mulán’ dans la version de bureau du service numérique, ainsi que dans les applications proposées via Google et Apple.

Cet accès n’a pas de date d’expiration, du moins tant que l’abonnement de base Disney + est toujours payé. Une fois payé, le film est accessible autant de fois que vous le souhaitez, qui plus tard, à une date plus éloignée, atteindra le reste des abonnés de la plateforme. Au cas où vous auriez besoin de quelque chose pour vous convaincre de commencer à payer plus pour voir ‘Mulán’ (ou pas) voici sa dernière bande-annonce.

La légende arrive. # Mulán, disponible exclusivement à partir du 4 septembre pour les abonnés #DisneyPlus uniquement via Premium Access pour 21,99 €. Pour plus d’informations, accédez à https://t.co/acuGQ6mEwO pic.twitter.com/sU4mR8siPX – Disney + Espagne (@DisneyPlusES) 25 août 2020

La série arrive

La pandémie de coronavirus a également changé les plans de la série originale Disney +. En août, le premier dédié à l’univers Marvel, «The Falcon and The Winter Soldier», aurait dû arriver., mais l’arrestation de son tournage en mars a causé son retard indéfini. La fiction qui ne sera apparemment pas affectée est «The Mandalorian», qui devrait atterrir sur la plateforme à l’automne avec sa deuxième saison tant attendue.