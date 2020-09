Disney a peut-être pris la décision audacieuse de tirer Mulan de la plupart des cinémas et de l’envoyer exclusivement à leur service de streaming interne, mais le studio espérait toujours que le dernier remake en direct serait en mesure de faire de grandes affaires au box-office après sa sortie sur plusieurs marchés clés asiatiques, en particulier la Chine .

Après tout, le blockbuster de Niki Caro a clairement été conçu en pensant au marché à la croissance la plus rapide au monde, et il ne s’agissait pas simplement de donner aux mégastars natifs Liu Yifei et Donnie Yen une première place de choix. Quelque chose d’aussi inoffensif qu’une scène de baiser a été supprimé à la demande du conseil de censure strict du pays, tandis que la Mouse House a admis que son acolyte bien-aimé Mushu avait été exclu du film afin que le public ne soit pas offensé.

Même après avoir fait des concessions et tourné de nombreuses images extérieures en Chine, Mulan a continué à être poursuivi par des réactions négatives. La principale dame a été critiquée pour avoir défendu la police de Hong Kong, et la controverse n’a augmenté qu’après que les crédits aient publiquement remercié la province du Xinjiang, où des violations des droits de l’homme auraient eu lieu. Le gouvernement chinois a également interdit toute couverture médiatique de Mulan pour tenter d’endiguer la marée, tandis que le directeur financier de Disney a avoué que la publicité négative avait posé problème.

Rien de tout cela n’aurait eu d’importance si Mulan dominait le box-office local, mais si les premiers rapports en sont une indication, l’épopée historique semble bombarder fort, bien loin du moment où il était prévu d’établir des records il y a à peine quelques mois. Le dernier de Disney ne pourrait s’ouvrir qu’à un peu plus de 8 millions de dollars vendredi et devrait dépasser les 20 millions de dollars d’ici la fin du week-end.

Le bad buzz a définitivement fait mal Mulan dans le seul territoire, il avait une chance de gagner de l’argent au box-office, et Disney peut difficilement utiliser la pandémie de coronavirus comme excuse lorsque The Height Hundred a ouvert il y a trois semaines sur autant d’écrans et a récolté plus de 116 millions de dollars.

Source: Bounding into Comics