La première chinoise de Disney’s Mulan a reçu des critiques peu impressionnantes en raison de diverses controverses concernant les droits de l’homme et la représentation de la culture chinoise.

Le remake en direct de Disney’s Mulan a été conçu en pensant au public chinois, en prenant le temps d’embaucher des acteurs d’origine chinoise et en ayant une équipe de conseillers chinois pour aider à rendre le film plus précis culturellement pour le public chinois. Cependant, le film a toujours reçu une réponse généralement tiède du public chinois en raison des multiples controverses entourant sa sortie.

Sur le site Web chinois de classification des films Douban, le film a obtenu une note de 4,7 sur 10 après sa première la semaine dernière. La plateforme de billetterie Maoyan lui attribue une note de 7,7, ce qui est inférieur à celui des autres premières de Disney en direct en Chine. L’original a été créé en 1998 et a reçu une note de 7,5. Samedi, «Mulan» avait gagné 17 millions de dollars au box-office, une augmentation par rapport aux 8,26 millions de dollars réalisés vendredi.

Les controverses entourant le film concernent les camps d’internement ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang, le soutien de la star Liu Yifei à la police de Hong Kong, et les sentiments nationalistes chinois et les éléments de blanchiment du film. À la suite de tout cela, Disney doit déterminer où il se situe dans la relation complexe entre la Chine et les États-Unis, et les intérêts commerciaux de la société par rapport à ses prétendues valeurs.

Disney remercie tout particulièrement la région du Xinjiang au générique du film

La controverse la plus récente concerne les «remerciements spéciaux» donnés aux «huit entités gouvernementales du Xinjiang» et au «département de la publicité» du Parti communiste chinois au générique du film. La région du Xinjiang est de plus en plus présente dans les médias depuis août 2018 pour être le lieu où se trouvent les camps d’internement des musulmans ouïghours de Chine. L’une des entités est le bureau de la sécurité publique de Turpan, qui figure sur la liste des sanctions du département américain du commerce pour avoir été impliqué dans le placement de Uighers dans des camps d’internement.

Le but présumé de ces camps est d’effacer la culture musulmane ouïghoure, avec l’hypothèse que l’islam est une religion extrémiste. La Chine affirme que ces camps sont en fait des «centres de rééducation ou de formation professionnelle» pour aider les Ouïghours, qui pourraient autrement devenir des extrémistes, à s’assimiler à la culture laïque de la Chine.

Vox a une vidéo de neuf minutes et vingt-trois secondes qui explique les motivations de la Chine derrière les camps et montre des preuves de leur existence. La BBC faisait partie d’un groupe de médias sélectionnés qui ont été invités à l’intérieur d’un centre de rééducation. Dans la vidéo de la BBC, vous pouvez voir que les fonctionnaires du gouvernement regardaient toutes les interactions des journalistes et qu’il y avait un esprit joyeux apparemment forcé parmi les Ouïghours.

Le directeur financier de Disney, Christine McCarthy, lors de la conférence des investisseurs de la Bank of America jeudi, a déclaré qu’il savait que le gouvernement du pays ou les agences impliquées dans le tournage de tout film devaient être remerciés dans le générique. Elle a également admis que le choix de filmer au Xinjiang avait «généré des problèmes pour nous».

Le film a été principalement tourné en Nouvelle-Zélande et tourné uniquement au Xinjiang pour le décor. Ils ont utilisé 20 emplacements de la région. Alors que McCarthy parle de la question comme d’une norme de l’industrie qui doit être faite, les gens soutiennent que pour filmer au Xinjiang, l’équipe aurait dû interagir avec le système qui permet à ces camps d’internement d’exister. Timothy Grose, un expert du Xinjiang et professeur d’études chinoises à l’Institut de technologie Rose-Hulman dans l’Indiana a déclaré que l’équipe de tournage de Disney aurait remarqué que le Xinjiang n’était pas un lieu de tournage «normal» lors du tournage en 2018, sans même voir les camps eux-mêmes.

Selon Sun Yu, un traducteur du film, les fonctionnaires sont généralement «assez sensibles» lorsque beaucoup d’étrangers visitent le Xinjiang, mais leur processus de tournage s’est bien déroulé puisqu’ils avaient le soutien du gouvernement local.

L’actrice principale Liu Yifei soutient la police de Hong Kong malgré les violences envers les manifestants

L’actrice principale Liu Yifei, qui joue le rôle de Mulan, a provoqué un boycott en partageant une image du Quotidien du Peuple chinois, répétant les paroles d’un journaliste du Global Times, dirigé par le Parti communiste, sur le site de médias sociaux chinois Weibo.

Le journaliste a déclaré: «Je soutiens la police de Hong Kong. Tu peux me battre maintenant. Quelle honte pour Hong Kong. ” Yifei a ajouté «Je soutiens également la police de Hong Kong» au message. C’était en relation avec les manifestations pro-démocratie à Hong Kong l’été dernier, où la police a violemment attaqué les manifestants. Des militants et des citoyens de Hong Kong ont publié #BoycottMulan sur Twitter pour inciter les gens à boycotter le film avant sa première aux États-Unis sur Disney + le 4 septembre.

Hong Kong a une longue histoire de lutte pour ses droits avec le gouvernement de la Chine continentale. Bien que Hong Kong fasse techniquement partie de la Chine, c’est aussi une entité autonome grâce à un traité signé en 1997. Le Premier ministre britannique Margaret Thatcher et le Premier ministre chinois Zhao Ziyang ont signé un traité où la Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine avec la promesse que la Chine permettra à Hong Kong de rester un système démocratique bipartite jusqu’en 2047.

Les manifestations de l’été dernier concernaient des citoyens pro-démocratiques de Hong Kong qui protestaient contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Cela permettrait à la Chine d’acquérir plus de pouvoir sur Hong Kong. C’était la plus grande manifestation de l’histoire de Hong Kong. Bien que l’autonomie de Hong Kong se termine en 2047, la Chine a tenté de prendre le contrôle grâce à différentes tactiques telles que le fait que les écoles enseignent le mandarin (la principale langue parlée en Chine continentale) au lieu du cantonais (la langue de Hong Kong), et que les émissions de nouvelles soient parlées en mandarin, quel que soit le calendrier. L’actrice Yifei, qui est le visage du nouveau film de Mulan, soutenant le gouvernement de la Chine continentale a peut-être une piqûre particulière pour les citoyens de Hong Kong.

Promouvoir le nationalisme chinois et blanchir une ballade chinoise

Une partie importante du public chinois de Mulan pensait que le film promouvait un programme nationaliste. L’empereur dans le film est dépeint comme un être divin et l’accent est mis sur la guerre pour la dynastie impériale, un sentiment familier au Parti communiste chinois.

Il y avait de grandes attentes pour Mulan car il est basé sur une vraie ballade que de nombreux Chinois ont grandi à l’école, une qui a inspiré de nombreuses pièces de théâtre, poèmes et romans au cours des siècles. Une revue publiée par Southern Metropolis Weekly WeChat a déclaré: «… le film a transformé Hua Mulan en un garde du palais protégeant l’empereur… les personnes que Hua Mulan voulait défendre sont devenues l’arrière-plan. L’histoire féministe de la version animée d’une femme improbable devenant un défenseur de sa famille et de son peuple n’est pas capturée dans ce film. Cette version live-action manque l’importance de cette histoire. Mulan reçoit même le pouvoir magique du «chi», ce qui enlève à la croissance de motivation qu’elle avait dans l’original.

Certaines critiques ont critiqué le film pour avoir «outragé les Chinois», ne pas comprendre l’histoire originale et véhiculer des messages «malveillants» contre la nation. » La même critique a également mentionné qu’il y avait des stéréotypes occidentaux sur la Chine ancienne présents dans le film.

Le résultat? Problèmes pour Disney

Les publics qui voudraient que Disney assume la responsabilité de tout ou partie des controverses entourant Mulan peuvent finir par être déçus. La Chine est un marché énorme pour Disney, mais ces controverses pourraient mettre à rude épreuve l’image saine et familiale de la marque à l’échelle internationale. Alan F. Horn, coprésident de Walt Disney Studios, a déclaré au Hollywood Reporter l’année dernière que si Mulan ne réussissait pas bien en Chine, ce ne serait pas bon pour Disney. Il a également affirmé que Disney ne faisait pas de politique et pensait qu’il était injuste de demander à Disney de le faire. Les hauts dirigeants de Disney ont également déclaré qu’ils n’avaient pas vu le générique du Xinjiang et que personne de la production n’a averti que filmer dans la région serait une mauvaise idée.

Malheureusement, critiquer les voies de la Chine signifierait probablement un accès au marché chinois. L’année dernière, la NBA était un exemple. Le directeur général des Houston Rockets a partagé son soutien aux manifestations pro-démocratiques de Hong Kong via Twitter, ce qui a poussé le gouvernement chinois à refuser de faire des affaires avec la ligue. La NBA a perdu «des centaines de millions de dollars», mais selon le commissaire de la NBA, Adam Silver, il pourrait y avoir un certain espoir de raviver la relation. C’est probablement à cause de l’aide financière que la NBA a envoyée à la Chine pour aider le pays à faire face aux effets de la pandémie de coronavirus.

Disney a bien profité de son travail avec la Chine. Shanghai Disneyland a ouvert ses portes en 2016 et le gouvernement chinois est copropriétaire du Shanghai Disney Resort de 5,5 milliards de dollars.

L’administration Trump a lancé des attaques contre Hollywood pour avoir «plaidé» envers la Chine. PEN America, un groupe de défense de la liberté d’expression, a publié un rapport le 5 août qui détaille comment Hollywood s’est censuré pour pouvoir créer des films avec la Chine. Dans toute entreprise travaillant avec la Chine, ils doivent réfléchir à jusqu’où ils iront pour travailler avec la Chine pour les affaires. Sur la base des quelques réponses brèves données par les principales personnes de Disney impliquées dans le film, il est juste de conclure que Disney fera ce qu’il doit faire pour continuer ses affaires avec la Chine.

Que pensez-vous des controverses autour de Mulan? Ont-ils eu un impact sur votre décision de voir – ou de ne pas voir – le film? Faites le nous savoir dans les commentaires.