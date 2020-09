Début août, nous avons appris que Mulan, peut-être la plus grande production de Disney prévue pour cette année, sauterait sa première dans les cinémas traditionnels pour trouver une place à Disney + (la plateforme de streaming de l’entreprise). La nouvelle était surprenante, car étant un film de 200 millions de dollars, l’idéal aurait été d’essayer au box-office (et le plus susceptible de réussir).

Mais la crise sanitaire a radicalement changé les choses. ET Après une bagarre « houleuse » entre Disney et Warner Bros. (avec TENET) pour voir qui a fait la première dans les salles de cinéma, la maison de la souris a décidé de déplacer Mulan vers sa plate-forme de streaming à partir du 4 septembre pour un coût de 29 $.. C’est comme ca. Une chose est le coût mensuel, et une autre est le service premium où Mulán tomberait.

C’était un bon plan? Nous ne savons pas encore, mais cela ne semble pas tellement. Et la raison en est que Disney a annoncé que Mulan oui, il coûtera ses bons 29 dollars, mais à partir de décembre, il entrera en service régulier sans frais supplémentaires …

Service régulier Disney + plus 30 $

Le coût du service Disney + aux États-Unis est de 6,99 $. Le coût de 29,99 $ pour regarder un seul film semblait donc exagéré. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles, dans trois mois, Mulán fera partie du catalogue régulier de la plateforme où il sera également vous pouvez voir d’autres productions énormes comme l’ensemble du MCU, l’action en direct précédente, et même des séries et des films originaux tels que Le mandalorien.

Selon les informations sur le site (via Variety), Mulan coûtera 29,99 $ du 4 septembre au 2 novembre. À partir du 4 décembre, il sera déjà disponible pour tous les utilisateurs de Disney +.

Cela nous laisse, au moins en Amérique latine, un net avantage. Si le plan est le même pour la région du Mexique, alors nous nous n’aurions pas à attendre si longtemps pour accéder à Mulan dans le catalogue régulier de Disney +. Comme nous le savons, le service de streaming de Disney arrivera ici prochainement 17 novembre.

Cependant, Nous devons attendre que Disney confirme si ce plan s’appliquera dans notre région, sinon l’action en direct de Mulan aura un coût supplémentaire au début de votre arrivée et ensuite être disponible dans le catalogue. Nous vous tiendrons informé.

Que pouvons-nous voir à Disney + en plus de «Mulan»?

Bien sûr, nous aurons à disposition la plupart des productions Disney de son histoire. Cela signifie que des classiques animés seront ici comme Cendrillon, Blanche-Neige, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, Bambi, Le Roi Lion, La Dame et le Clochard, Peter Pan, La Petite Sirène et plus. Et en même temps, nous aurons également accès à les dernières animations comme Frozen, Moana, Tangled, Ralph …

Et en parlant d’animation, Nous ne pouvons pas oublier Pixar et tous les succès qu’ils ont accumulés en un peu plus de 25 ans comme la saga Toy Story, Bugs, Monsters Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Brave, Coco, et la liste est longue.

Ils seront aussi Productions de Marvel Studios, et cela ne se traduit que par les films les plus rentables de tous les temps comme la trilogie d’Iron Man, Thor, Captain America, la tranche de Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, les quatre films Avengers. En outre, dans le cadre de ses originaux, plusieurs séries sont en cours de cuisson comme Wanda / Vision, The Falcon and The Winter Soldier et Loki.

L’imposant Lucasfilm est également là avec chacun des épisodes de Star Wars, y compris le dernier épisode de The Rise of Skywalker. National Geographic rejoint la liste avec plusieurs documentaires et spéciaux comme Jane Goodall: The Hope and Origins: The Journey of the Human Kind.

Ici, nous vous laissons la liste complète de ce qui arrivera à Disney +.