Tzi Ma aime se vanter que, bien qu’il n’ait pas d’enfants à lui, il a une «équipe fille d’étoiles». Le père asiatique d’Hollywood a endossé un rôle paternel pour une foule de talents puissants – principalement des femmes – dont Awkwafina dans «The Farewell» et Sandra Oh dans «Meditation Park». Mais plus de 40 ans dans sa carrière, il se sent à peine classé.

“Il y a encore tellement de papas asiatiques américains ou asiatiques que nous n’avons pas vus, et je veux vraiment m’assurer que le monde nous voit sous tous les angles possibles”, a déclaré Ma, 58 ans, à Variety dans le cadre de la série vidéo “Represent” . Les «rôles de papa», dit-il, ont commencé à apparaître après avoir joué l’ambassadeur chinois Solon Han dont la fille, Soo-Yung, est kidnappée en 1998 «Rush Hour» (il a repris le rôle dans deux films de suivi).

Le dernier tournant paternel de Ma est dans l’adaptation en direct de Disney de «Mulan». En tant que Zhou, un héros de guerre blessé, Ma est l’ancre émotionnelle dans l’épopée d’action dirigée par Niki Caro, nourrissant et déchirant à parts égales – nourrissant, alors que Zhou encourage tranquillement l’esprit combatif de sa fille (Liu Yifei); déchirant, car ses blessures ont émoussé les siennes.

C’est un rôle que Ma dit avoir failli manquer parce qu’il tournait un projet différent à Vancouver pendant le casting. «Je pensais avoir perdu l’occasion», dit-il. Heureusement, il n’était pas trop tard. «Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête des gens, mais ils voulaient voir plus de gens.»

Après avoir rencontré Caro et une audition ultérieure, Ma a obtenu la première place dans le film à gros budget, qui fait ses débuts aux États-Unis sur la plate-forme de streaming Disney Plus le 4 septembre.

Bien que Ma n’aurait pas pu imaginer jouer dans un film majeur au début de sa carrière de jeune acteur de théâtre à New York dans les années 1970 et 1980 (en 1979, il a fait une brève incursion dans le cinéma, marquant son premier rôle dans le film Andy Warhol avec «Cocaine Cowboys»). À l’époque, il avait trouvé une niche dans le théâtre expérimental et activiste, jouant et étudiant avec Mako Iwamatsu – connu professionnellement sous le nom de Mako – le parrain du théâtre et dramaturge américain d’origine asiatique David Henry Hwang, nominé aux Oscars et Tony. Ma a trouvé une maison facile sur scène parce que le théâtre était «beaucoup plus tolérant envers les gens qui sont différents».

Il a trouvé son chemin vers la côte ouest lorsque le théâtre des arts de la scène du comté d’Orange, en Californie, South Coast Repertory a commandé une production de la pièce dans laquelle il jouait, «In Perpetuity Throughout the Universe». La course de la pièce a coïncidé avec la grève des écrivains de 1988.

«La ville était tout simplement morte», dit Ma à propos d’Hollywood à l’époque. Cela signifiait un afflux d’initiés de l’industrie voyageant vers le sud et le regardant jouer, suscitant l’intérêt des producteurs de télévision. Il a finalement été invité à une réunion avec l’un d’eux chez Fox, au cours de laquelle il a lu à froid un script pour «LA Law». Une fois la pièce terminée et la grève terminée, Ma avait décroché son premier rôle télévisé dans l’émission.

«Je n’ai jamais eu l’intention de venir à Hollywood du tout. J’étais content de faire du théâtre. Je voyageais dans le monde entier. Je veux dire, à chaque pièce, je faisais deux ou trois, quatre ou cinq rôles différents. C’était donc amusant pour moi », se souvient-il. «Mais ce qui se passe, c’est que j’ai également découvert plusieurs choses à propos de ces médiums, le cinéma et la télévision: qu’ils touchent tellement de gens en si peu de temps que le théâtre ne peut jamais vous offrir cela.

On pourrait dire qu’il a toujours eu un public. Né à Hong Kong, le plus jeune de sept enfants, Ma a grandi à Staten Island où ses parents tenaient un restaurant sino-américain appelé Ho-Wah, et où il dit avoir servi de comique à la famille.

Selon Ma, l’entreprise appartenait auparavant au vétérinaire de guerre sino-américain et activiste de l’immigration Lau Sing Kee. Lorsque ses parents ont pris la place pour la première fois, Ma se souvient avoir vu des cabines de douche dans la salle de bain et des rangées de lits superposés, apparemment là où les immigrants et les travailleurs chinois sont montés à bord. C’est un détail que Ma note comme pour faire écho à son propre activisme, dont le plus récent consiste à dénoncer le racisme anti-asiatique au milieu de la pandémie de COVID-19.

Ce n’est pas un territoire inconnu pour lui. Au premier cycle du secondaire, il faisait des bêtises avec ses camarades à cause de la race. «Les insultes, les combats, cette première semaine, pratiquement tous les jours. C’est pour cela que j’ai commencé les arts martiaux parce que je n’allais pas le prendre en position couchée et que vous ne voulez pas être battu tous les jours », se souvient-il. À la demande pressante de son professeur d’art, il a rejoint le club de théâtre de l’école comme un moyen de trouver l’acceptation de ses pairs et est tombé amoureux de la scène lorsqu’il a joué dans sa première comédie musicale «Annie Get Your Gun», dans laquelle il a joué Buffalo Bill .

«Je me souviens que quand je suis monté sur scène, tout le monde a juste ri parce que, vous savez, ce visage», dit-il en se faisant signe, «le chapeau de cowboy, les cheveux gris. J’ai pulvérisé toute ma tête grise. Et je crois qu’à la fin de la nuit, j’ai eu le plus grand soutien.

Le théâtre musical au collège l’a conduit au théâtre professionnel à New York et, maintenant, une carrière de plusieurs décennies qui a inclus d’innombrables rôles à la télévision et au cinéma dans tout, de «24» et «Veep» à «Akeelah and the Bee», «RoboCop 2 “et” Tigertail “. Mais se sentir comme s’il avait gagné l’acceptation d’Hollywood, que sa race joue un plus petit facteur dans le fait qu’il obtienne ou non un rôle est, pour lui, un phénomène plus récent.

«C’est moins un problème, la couleur de ma peau», dit-il, pointant une fois de plus son visage, «et ne devrait vraiment jamais être un problème.»

Il est réconforté par l’activisme en plein essor qu’il voit parmi les acteurs d’origine asiatique pour une représentation accrue à l’écran et espère que, tôt ou tard, ils pourront être reconnus pour leur travail sous forme de récompenses. Il déplore que des films asiatiques comme «The Last Emperor» et «Parasite» aient remporté plusieurs Oscars au cours de leurs années, mais aucun pour le théâtre.

«Cela me fait monter le mur. Je veux dire, maintenant que je suis un membre nouvellement créé de l’Académie, j’aimerais demander à certains de mes amis et dire, vous savez, «Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en termes de ces performances?», Demande-t-il. «Je pense que pour la communauté, il est important que nous soyons reconnus. Je pense que nous devons soutenir davantage, nous devons faire plus campagne. »

Et à la manière d’un papa, Ma offre ses conseils à la jeune génération d’acteurs, une liste qui comprend des noms qui l’intéressent personnellement, comme Simu Liu, qui jouera dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Marvel, »Et Olivia Liang, qui joue sa fille (mais, bien sûr) dans le prochain redémarrage CW de la série des années 70« Kung-Fu ».

«Concentrez-vous sur le travail parce que, personnellement, cela m’amène à traverser la journée la plus difficile – que je me concentre sur le travail à accomplir au lieu de [all] de ces choses qui me bombardent », dit-il. Pendant un moment, il canalise Zhou parlant à Mulan, ou peut-être Solon à Soo-Yung, ou peut-être juste un artiste chevronné à son homologue plus vert. «Le bavardage dans votre esprit est fort. Donc, vous devez être plus fort.

Regardez l’interview vidéo complète de «Represent: Legends» avec Tzi Ma ci-dessus.