C’est triste temps … Pas question, Novembre n’est qu’à quelques jours de la fin et malgré nos espoirs et souhaits les plus cachés, la Corona Capital n’a pas pu avoir lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Celui qui est arrivé dans notre pays il y a neuf mois et a rejeté tous les plans que nous avions pour 2020.

Ces derniers jours, nous avons rappelé divers aspects de Corona Capital; de ces actes devenus mémorables dans son histoire, à un résumé où nous aspirons à ces jours où notre seul souci était de lutter contre le froid au virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez, ainsi que d’atteindre le dernier mètre de la nuit pour pouvoir arriver à la maison (ou du moins se rapprocher le plus possible).

Quels artistes aurions-nous vus à Corona Capital 2020?

Cependant, il y a toujours un problème qui continue de causer beaucoup d’incertitude parmi les fans de Corona Capital. Oui, on parle de savoir quels seraient les groupes et artistes qui se seraient produits dans notre pays cette année s’il n’y avait pas eu le coronavirus, une maladie qui a reporté et annulé plusieurs concerts et festivals à travers le monde.

Comme ici sur Sopitas.com nous sommes très masochistes (et nous aimons jouer aux énigmes), Nous avons répertorié 10 artistes que nous allions probablement voir sur l’affiche Corona Capital 2020. Une édition qui pour l’instant ne vivra que dans notre imagination. Oh! ☹️

10.- Fontaines DC

Whoa ce groupe post-punk irlandais dirigé par Grian Chattena été l’une des découvertes musicales les plus agréables de ces dernières années. Bien que ces Irlandais aient déjà visité le CDMX en avril 2019, cette année, Fontaince DC avait tout pour être l’un des groupes à se produire à Corona Capital.

Nous ne le disons pas simplement parce qu’il y a quelques mois, ils ont sorti leur deuxième album studio intitulé «A Hero’s Death». Aussi parce que le groupe irlandais faisait partie de la programmation Coachella 2020, qui a lieu un mois avant la Corona Capital et qui aurait permis à Fontaines DC de faire le tour de notre pays.

Voir sur YouTube

9.-Lizzo

En février de ce 2020 Lizzo a fait une visite expresse au CDMX pour offrir un mini spectacle acoustique. Cela a intrigué plusieurs de ses fans dans notre pays, car considérant que la chanteuse est déjà un phénomène dans l’industrie (sinon là ils ont ses huit nominations aux Grammy cette année) beaucoup s’attendaient à la voir donner un concert comme Dieu l’avait prévu.

Et c’est qu’avec un album aussi réussi que lui ‘Parce que je t’aime’ (2019), la popularité qu’il a acquise grâce à ses émissions dynamiques, ou même des duos qu’il a déjà fait avec de grands artistes comme Missy Elliott, Lizzo a toutes les armes pour se présenter à des milliers de personnes au Mexique. Et peut-être aurait-il pu le faire cette année lors du festival organisé au virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez.

Voir sur YouTube

8.- Lewis Capaldi

À 24 ans Lewis Capaldi a réussi à devenir un phénomène, à la fois dans son Écosse natale et dans d’autres parties de l’Europe et du monde entier. Ce n’est pas pour rien que l’auteur-compositeur-interprète britannique a réussi à ouvrir ses portes à des artistes comme Sam Smith – qui a également fait ses débuts au Mexique grâce à une Corona Capital -, Bastille et Ed Sheeran.

Capaldi a surpris lors de l’édition 2020 des Brit Awards en remportant deux prix du “ meilleur nouvel artiste ” et de la “ meilleure chanson de l’année ” grâce à “Quelqu’un que vous aimiez”, l’une de ses pièces les plus populaires. En tenant compte de cela, nous pouvons dire que Ce mec a tout pour briller tout seul sur une scène mexicaine, et quoi de mieux que dans une Corona Capital.

Voir sur YouTube

7.- Liam Gallagher (maintenant oui)

Le plus jeune des frères Gallagher n’a jamais caché son envie de visiter notre pays -En fait il nous l’a dit tel quel lors d’une interview. Cependant, pour une raison quelconque (et contrairement à son cher frère Noel) Liam ne nous a pas été montré interpréter les deux albums studio sortis jusqu’à présent.

Comme vous vous en souviendrez, depuis fin 2019 Liam Gallagher a fait la promotion de son album «Why Me? Pourquoi pas ‘, un qui, d’ailleurs, était l’excuse parfaite pour le chanteur-compositeur britannique pour faire un voyage au Mexique et fournir une exposition personnelle ou en tant que tête d’affiche du festival. Et notre vérité L’intuition nous dit que ce serait la couronne de la capitale, bien que la vie ait d’autres plans pour notre 2020.

6.- RALENTI

Les IDLES ne sont plus exactement de «petites paroles» dans l’industrie de la musique. Au contraire, le groupement est considéré comme le sauveur du post-punk et du hardcore aujourd’huiEh bien, au-delà de son son, il s’est également démarqué grâce aux chansons dans lesquelles ils abordent des thèmes importants tels que la masculinité toxique et la migration.

Le groupe dirigé par Joe Talbot J’allais visiter diverses régions du Mexique en avril de cette année. Cependant, nous ne doutons pas que quelqu’un de Corona Capital aurait pensé à inviter IDLES à faire partie de la onzième édition du festival, puisque eux aussi faisaient partie de la gamme 2020 de Coachella.

Si à cela nous ajoutons qu’en septembre, ils ont sorti leur album ‘Ultra Mono’, Nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles ils n’apparaîtraient pas dans l’une des étapes de la Corona Capital pendant l’après-midi Samedi 21 ou dimanche 22 novembre.

Voir sur YouTube

5.- Autochtones locaux

Février de cette année Un fan, via Twitter, a demandé aux autochtones locaux s’ils avaient l’intention d’offrir un spectacle dans notre pays. “Nous y travaillons, mais plus tard dans l’année”, a répondu le groupe, déclenchant les premières rumeurs sur une performance au Mexique ce 2ème.

Malheureusement, à ce moment-là, personne dans le monde n’a réalisé ce que serait la pandémie de COVID-19 dans le monde. Et est-ce que le groupe californien n’a pas pu rentrer dans notre pays après trois ans d’absencePas même parce qu’ils faisaient toujours la promotion de leur album Violet Street (2019).

Également en préparation, mais plus tard dans l’année .. https://t.co/LG6plm0SyA

– Autochtones locaux (@localnatives) 28 février 2020

4.- Îles du futur

Future Islands a visité CDMX en 2018 pour promouvoir leur album The Far Field, celui qui a été le doux-amer du groupe américain dirigé par Samuel Herring. Pourtant, ce 2020 peignait mieux que jamais pour le chanteur et son entourage, notamment parce que au milieu de l’année, ils ont annoncé la sortie de leur nouvel album «As Long As You Are».

Cette production, considéré comme le véritable successeur de ‘Singles’ (2014), est basé sur le bonheur qui entoure la vie de Herring en ce moment, qui nous a récemment raconté comment il a capturé dans cet album ses sentiments d’amour et de pardon de lui-même (toux, toux, attendez bientôt notre entretien avec lui, COF cof). Avec cela, il était sûrement plus que prêt à présenter son album au Mexique.

Il est important de mentionner que Future Islands avait déjà des présentations à la porte de certains festivals à travers le monde. En fait, ici au Mexique, ce serait l’un des actes de la Festival du GNP impérial, qui aurait lieu à Tijuana et qui a fini par être repoussée à une autre année comme les autres événements dans notre pays.

Voir sur YouTube

3.- Travis Scott

Travis Scott était peut-être l’un des actes musicaux les plus «attendus» de Corona Capital 2020. Et pas seulement parce que de nombreux fans s’attendaient à voir le rappeur et auteur-compositeur américain cette année, mais parce que Le nom de Travis était présent dans certains grands festivals à travers le monde cela aurait lieu ce 2020.

Coachella et Lollapalooza étaient plusieurs des événements musicaux qui auraient la présence de Travis Scott, qui cette année l’a brisé à travers des émissions diffusées sur Fortnite. Bien que le rappeur ne soit jamais venu dans notre pays, Nous ne remettons pas en question qu’il soit devenu un phénomène musical digne d’apparaître sur scène au Mexique.

2.- Rage contre la machine

Zack de la Rocha a réveillé le poulailler Internet au début de 2020 lorsque a confirmé le retour de Rage Against The Machine sur scène. Et c’est qu’après avoir été annoncé que le groupe serait la tête d’affiche de Coachella, La RATM a annoncé 40 dates tout au long de cette année et qui se produirait aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Bien que les concerts de Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commferford Ils n’ont pas contemplé le Mexique, beaucoup d’entre nous avaient l’espoir qu’au fil des mois, quelqu’un (la capitale Corona, en fait) pourra programmer une date pour RATM en novembre. Quelque chose qui n’avait rien d’illogique, d’autant plus que le dernier concert était prévu deux mois auparavant.

Mais bon, ils disent que même pleurer est bon. En fin de compte, nous et les autres fans du monde attendions juste un signal, eh bien De la Rocha et son entourage ont dû annuler et reporter les dates de leur rencontre tant attendue après neuf ans d’absence. Merde coronavirus!

Voir sur YouTube

1.- Ma romance chimique

Fin octobre 2019 et comme si c’était un miracle de Noël précoce, My Chemical Romance a annoncé un spectacle de retrouvailles qui aurait lieu le 20 décembre de la même année à Los Angeles. Alors que Gerard et Mike Way, Frank Iero et Ray Toro n’avaient pas joué depuis 2013Lorsqu’ils ont annoncé leur séparation, la nouvelle a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Bien que beaucoup d’entre nous aient été attristés par le fait que nous ne pouvions pas les voir à ce concert (surtout parce qu’ils ont joué une excellente setlist et qu’Internet était rempli de photos et de vidéos du spectacle), My Chemical Romance a fait beaucoup de plaisir en annonçant plus de dates pour cette tournée de retrouvailles. Certains qui n’incluaient pas notre pays, mais qui ne nous ont pas fait perdre espoir depuis en septembre-octobre, ils joueraient aux États-Unis.

On a beaucoup parlé de l’apparence que Gerard Way et sa compagnie auraient au Festival Machaca à Monterrey. Cependant, tous nous avions la conviction fidèle que My Chemical Romance serait la tête d’affiche tant attendue de Corona Capital 2020, c’est sûr que le festival allait jeter la maison par la fenêtre. Quelque chose que nous ne saurons jamais grâce au COVID-19.

Voir sur YouTube

Et vous, quel groupe pensez-vous être à Corona Capital 2020?