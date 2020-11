Grâce à Capitale de la Couronne nous avons pu voir toutes sortes d’artistes: certains émergent, d’autres viennent pour la première fois, des groupes avec une longue histoire et, bien sûr, des groupes légendaires. Il n’y a rien de tel que de profiter d’une belle offre musicale lors d’un bon festival.

Et s’il y a quelque chose que nous aimons dans une journée de fête comme celle-là, c’est planifier notre visite pour que nous puissions voir toutes ces idoles, l’une après l’autre et entre les étapes, gardant le meilleur pour la fin. Parce que la soirée en vaut la peine et les têtes d’affiche nous attendent impétueuses pour leur donner notre dernier souffle du jour.

Nous insistons: rien de tel qu’un festival pour voir les plus grands. C’est pourquoi nous récapitulons ici quelques groupes et artistes légendaires – cela vaut la peine de rêver – que seuls Corona Capital pourrait organiser un festival au Mexique (et nous aimerions qu’ils soient en tête de liste). Mettez des chonguitos pour voir si l’un d’entre eux est armé.

Oasis

Nous avons commencé fort et sûrement plus d’un de vous, lecteurs pensera “Mmm! Impossible”. Nous savons que les frères Gallagher ils mettraient à peine leur orgueil de côté et que, au contraire, ils préfèrent venir seuls avec leurs projets solo.

Mais imaginez-le une seconde: ils clôturent dimanche, lançant une setlist de plus de deux heures avec des chansons comme “Slide Away”, “Champagne Supernova” ou ce que vous aimez. Il ne fait aucun doute que ce serait l’une des meilleures expériences de l’histoire de Corona Capital. Je souhaite (aha, ouais) laissez les petits frères y penser.

Radiohead

Tandis que Radiohead est venue au Mexique à plusieurs reprises Dans le cadre de leurs tournées, il est indéniable qu’ils conviendraient parfaitement comme têtes d’affiche pour Capitale de la Couronne dans quelque moment. À plus d’une occasion, il a été spéculé si Thom Yorke pourrait venir seul.

Jusqu’à présent, ce n’est pas arrivé, mais ce ne serait pas déraisonnable si, à un moment donné, ces Anglais légendaires reprennent leurs tournées -si le coronavirus tombe un jour en panne- et venez nous rendre mélancoliques mais heureux avec votre musique. Pouvez-vous imaginer écouter “Paranoid Android” vivre dans un CC? Qu’est ce que ça serait!

Voir sur YouTube

Daft punk

Capitale de la Couronne Il a été caractérisé sur 10 éditions par sa grande polyvalence en termes de genres musicaux. Sur la scène du festival, nous avons vu défiler des grands noms de la musique électronique tels que Fatboy Slim et le frère chimique. C’est pourquoi nous croyons que Daft Punk mérite une place à DC parfois.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ce serait un passé incroyable au festival, sans aucun doute. Et pas seulement parce que son set comprendrait ses plus grands succès comme “Get Luky »,« One More Time »ou« Technologic », mais nous écouterions également en direct certaines de ses collaborations les plus cool comme “Starboy” ou “Instant Crush” avec The Weeknd et Julian Casablancas respectivement (évident sans eux sur scène).

Les Smith

Un autre rêve guajiro avec lequel nous conduisons ici Les Smith. Bien que cela semble franchement impossible pour des milliers de facteurs, nous sommes convaincus que Morrissey et compagnie seraient parfaits en tête d’affiche d’une programmation de festival.

Nous avons déjà eu des groupes anglais légendaires comme Nouvel Ordre ou Damon Albarn lui-même monter sur la scène du festival. Si les membres de Les Smith -spécialement Morrissey et Johnny Marr– s’aventureront à la réunion, les organisateurs de Corona Capital devraient y aller. Déjà minime à l’un ou l’autre deux séparément non?

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: CE SONT 50 CHANSONS QUE 50 BANDES JOUÉES À CORONA CAPITAL

Piments rouges piquants

Oui, nous savons qu’ils sont également venus en tournée seuls. Mais l’ambiance d’un festival et d’un concert solo n’est pas la même. Piments rouges piquants ce serait la cerise sur le gâteau parfaite pour une édition de Capitale de la Couronne sans réfléchir à deux fois.

Sa simple présence suffirait à lui tousLes participants afflueront sur scène la nuit. Et pas seulement cela: même si nous étions tous fatigués de l’agitation des heures précédentes, Anthony Kiedis et compagnie ils parviendraient à tirer de l’énergie de nulle part avec des thèmes comme «Donne-le», «Suce mon baiser» ou «Au fait». Une fête totale.

Voir sur YouTube

Pulpe

Pulpe est un autre groupe de britpop légendaire que nous aimerions voir sur Capitale de la Couronne. Et si l’on se souvient un peu, le festival a déjà eu un peu de ce mouvement musical anglais avec les présentations de Damon Albarn (sortant quelques chansons de Blur du répertoire) Suède.

Cependant, Pulp serait quelque chose de différent et une expérience pas comme les autres. Qui ne voudrait pas entendre “Gens ordinaires” et vibrez avec l’énergie et la puissance de cette chanson. L’expérience ensemble Jarvis Cocker et les Pulp Boys seraient définitivement encadrés.

Eminem

L’histoire de la musique du nouveau millénaire nou il serait compris de la même manière sans l’incursion d’Eminem et toute son irrévérence. Bien qu’il ne soit jamais allé au Mexique, il est clair que le rappeur a une forte base de fans dans le pays et vous ne pouvez pas le nier: nous connaissons tous une chanson de Le vrai Slim Shady.

Oui nous savons que Capitale de la Couronne Ce n’est pas exactement un festival qui se distingue par l’invitation de tant d’artistes urbains – bien que MIA, Santigold et Die Antwoord ont été dans les éditions précédentes. Cependant, s’il y avait un festival capable de convaincre Marshall Mathers, ce serait Corona Capital sans aucun doute. De plus, ce serait un jalon de l’avoir (on le répète: ça vaut le coup de rêver).

Vous pouvez également lire: ILS NOUS LAISSENT AVEC LES GAGNES: CE SONT CERTAINS GROUPES ET ARTISTES QUI ONT ANNULÉ LEUR PRÉSENTATION À CORONA CAPITAL

Sans aucun doute

De grands représentants de la musique des années 90 sont montés sur les scènes de Corona Capital et son garçon ont livré des récitals pleins d’énergie pour les nostalgiques de cette époque et les nouvelles générations. Foo Fighters, Nine Inch Nails et Green Day ont été certains des représentants des années 90 qui ont triomphé au festival, il ne fait donc aucun doute que Sans aucun doute le ferait aussi.

Le groupe avait prévu une tournée avec tout et Gwen Stefani pour célébrer le 25e anniversaire de son album Tragic Kingdom (sorti en octobre 1995) et, on peut dire, peut-être Capitale de la Couronne Cela aurait été un bon arrêt pour le groupe. Je veux entendre “Spiderwebs” ou “Don’t Speak” vivre tu devrais.

Voir sur YouTube

REM

Saviez-vous que le dernier concert de REM avant leur séparation en 2011, était-ce à Mexico? C’est comme ca. Le groupe commandé par Michael Stipe et Peter Buck ont ​​donné leur dernier récital le 18 novembre 2008 dans le Auditorium national avant de dire au revoir quelques années plus tard.

Ce serait donc une occasion spéciale et incroyable pour le groupe de revenir à ses anciennes habitudes et quel meilleur cadre que Corona Capital dans notre pays pour une hypothétique réunion. Imagine juste comment ils sonneraient “Celui que j’aime” ou “Losing My Religion” au milieu de la nuit, il obtient la peau chinoise.

La verve

Nous avons déjà eu le bon Richard Ashcroft à Corona Capital édition 2015 et sa présentation a été un succès retentissant. Il n’y aurait donc rien d’étrange qu’une rencontre éventuelle et possible avec La Verve arrivera au même festival avec les mêmes attentes.

Wow, le groupe détient déjà les droits de “Bitter Sweet Symphony” que les Rolling Stones leur ont pris il y a des années, il est donc temps de faire venir les batteries et de ravir les Mexicains avec ça et d’autres tubes comme “Glisser loin”. Ce serait une soirée britpopera divine des années 90 s’ils essayaient, vous ne pensez pas?

Voir sur YouTube