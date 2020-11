“A quel point est-il important de laisser tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière vous?”, est l’enseignement ou du moins le message que le 10e album studio enregistré par le groupe de rock irlandais U2, laissez-nous. Un album sorti par les maisons de disques Island Records et Interscope Records 30 octobre 2000 au Royaume-Uni et un jour plus tard aux États-Unis.

‘All That You Can’t Leave Behind’ était un album produit par Daniel Lanois et coproduit par Brian Eno. Cet album représentait un nouveau changement de son dans le style musical de U2, laissant de côté le son alternatif et dansant qu’ils ont connu dans les années 90, pour opter pour un rock plus conventionnel.

Succès retentissant qui a permis un positionnement considérable pour U2

Le disque a été un succès total auprès de la critique et en termes de ventes à travers le monde. En fait, il a culminé à la première place au Canada et a réussi à atteindre la troisième place du Billboard américain. Tout cela grâce en grande partie aux singles promotionnels qui ont été «Belle journée», «Coincé dans un moment dont vous ne pouvez pas sortir», «Élévation» et «Marchez dessus».

L’album a remporté sept Grammy Awards, et en plus, est le seul album musical de l’histoire dans lequel plus d’une chanson reçoit le Grammy Award du “ meilleur enregistrement de l’année ” avec “Beautiful Day” et “Walk On”, respectivement en 2001 et 2002.

Comme si cela ne suffisait pas en 2003, Dans un numéro spécial, le magazine Rolling Stone a classé l’album 139 sur sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps.. Un album qui doit son nom à un couplet du quatrième titre de l’album, «Walk On».

Comment U2 est-il arrivé à un tel succès?… Apprendre du passé

Tout au long des années 90, U2 a expérimenté le rock alternatif et la musique électronique, ce qui est clair avec son album de 1997, «Pop», une tentative qui n’a pas été bien accueillie par les critiques et les fans.

Cependant, après la mauvaise réception de l’album, le groupe a reconnu qu’il voulait revenir à l’arrangement des chansons qui se composait presque entièrement de guitare, basse et batterie, et donc rapidement regroupé en studio après ladite tournée.

Pour ‘Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière vous’, U2 a rencontré les producteurs Brian Eno et Daniel Lanois, qui avaient également produit leurs précédents albums tels que «The Unforgettable Fire», «The Joshua Tree» et «Achtung Baby». Un thème qui a suscité un débat interne car bien que le groupe souhaitait écrire du nouveau matériel avant de commencer les sessions d’enregistrement, bien que Brian Eno les ait convaincus d’écrire rapidement des chansons en studio.

Pendant trois semaines fin 1998, U2, Eno et Lanois ont enregistré des démos aux studios Hanover Quay, et l’une des grandes découvertes de ces jours était La voix de Bono, qui a inspiré tout le monde dans le studio après avoir souffert de problèmes vocaux au cours des dernières années. Finalement le groupe a enregistré ledit album avec la mentalité d’un “groupe dans une pièce jouant ensemble”, une approche qui a conduit au son le plus vrai de l’album.

Un album fait de “distractions et pauses”

Participation de Bono à la campagne ‘Jubilee 2000’ (un événement organisé autour de l’Église catholique) l’a empêché de passer tout son temps à enregistrer l’album, ce que Brian Eno pensait être une distraction. D’autre part, il y avait aussi une pause de deux mois dans les sessions lorsque Bono a collaboré avec Lanois et Hal Wilner sur la bande originale du film ‘Million Dollar Hotel’.

Ces raisons ont conduit le groupe à pense qu’ils pourraient terminer l’album en 1999Cependant, les sessions ont duré longtemps, principalement en raison des horaires contradictoires des membres du groupe. Ce qui précède également a amené U2 à ne pas vouloir fixer de date limite pour terminer l’album après son expérience avec «Pop», qui dans son cas a dû se précipiter pour respecter la date limite fixée pour sa tournée mondiale avec cet album.

Comme si cela ne suffisait pas, à l’été 1999, le bassiste Adam Clayton et le batteur Larry Mullen ont acheté des maisons dans le sud de la France avec l’intention d’être proches des maisons de Bono et The Edge afin qu’ils puissent avoir un lieu de travail. La mauvaise chose était qu’à ce moment-là, un sac avec Des papiers personnels et un ordinateur portable contenant les paroles de l’album ont été volés dans la voiture de Bono.

Pour résoudre cet incident, Bonus offert une récompense de 2000 £ pour le retour de l’ordinateur, qui a eu une fin heureuse car un Irlandais a rendu l’ordinateur portable après l’avoir acheté pour 300 £ en pensant qu’il provenait d’une source fiable. Il a réalisé que c’était de Bono quand il a vu une photo du fils du chanteur à l’écran, ce qui l’a amené à contacter la direction de U2.

Anecdotes sur l’album U2

Le groupe a dit que ‘All That You Can’t Leave Behind’ était un album qui reconnaissait le passé de U2Il y a eu un grand débat entre les membres du groupe pendant l’écriture et l’enregistrement de “Magnifique journée”, où The Edge jouait avec un son de guitare qu’ils n’avaient pas utilisé depuis longtemps depuis leur album de 1983 ‘War’, étant donné que le groupe voulait quelque chose de plus progressif.

The Edge a gagné ce débat et a atteint le ton de la version finale de la chanson. Bien que le disque ait été décrit comme un retour au son traditionnel de U2, de nombreuses chansons étaient des éléments complexes de l’expérimentation du groupe dans les années 1990.

En fait, l’introduction de “Magnifique journée” il comporte une électrification des accords avec une boîte à rythmes et une partie de corde, quelque chose d’inhabituel pour eux. Pour “New York”, on suppose que c’était une chanson faite lorsque les membres du groupe étaient séparés et que pour Lanois et Brian Eno, c’était un set avec une boucle de batterie que Mullen avait enregistré. Finalement, l’enregistrement de l’album s’est terminé en 2000.

Par: Salvador Medina