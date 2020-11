Nous sommes si proches de décembre que nous pouvons presque le goûter. Le dernier mois de l’année, même si c’est 2020, nous sommes très excités car c’est cette fois où l’on peut boire des litres de punch sans que personne ne nous dise quoi que ce soit et aussi, même où Nous avons sorti les pulls laids de Noël du placard combien nous aimons utiliser.

Regardons les choses en face: bien que [email protected] Nous étions désolés de porter le pull avec des dessins de Noël que notre patron nous a achetés au marché aux puces, De nos jours, nous sommes nombreux à avoir du mal à trouver le «pull moche» parfait. Celui qui aurait sûrement volé les regards de tout le monde lors du dîner de fin d’année du bureau (qui cette année ne se tiendra pas à cause du coronavirus).

Les “ pulls laids ” inspirés des groupes, séries et films

Bien que la tradition des Ugly Pulls (qui ont même leur journée spéciale aux États-Unis et au Canada) est de porter un pull avec des arbres de Noël, des sphères et le Père Noël, Les pulls de Noël inspirés des groupes musicaux ou des séries télévisées sont de plus en plus fréquents qui sont devenus populaires au fil des ans.

Malheureusement dans notre pays et dans d’autres régions d’Amérique latine, il est difficile de trouver des beautés de ce type (et avec la pandémie de coronavirus, moins), mais cela ne nous empêche pas d’apprécier ces incroyables pulls laidsCela nous ferait réfléchir à deux fois s’il est sage de dépenser l’argent du bonus de Noël juste pour en avoir un dans le placard. Là ils vont:

Combattant de rue

Pour ces morrillos et morrillas qui sont restés avec le changement de tortillas.

Abba

Verrons-nous DoggFace le porter en sirotant du jus de canneberge en décembre?

AC DC

Une beauté.

Bébé yoda

L’une des raisons pour lesquelles tant de gens regardent «The Mandalorian». Il fallait le dire et cela était dit.

Sabbat noir

Un pull avec le bon Henry.

Breaking Bad

En l’honneur du professeur de chimie le plus cool du monde.

Crash Bandicoot

Les enfants des années 90, vous savez que vous le voulez.

Dead Pool

Eh bien, évaluons les avantages et les inconvénients de ce «pull laid».

copains

2020 nous a laissé sans les retrouvailles tant attendues, mais au moins il y a des pulls “ Friends ”.

Fantôme

Nous sommes sûrs à 99% que votre grand-mère obtiendrait quelque chose si elle vous voyait arriver dans ce pull pour le dîner de Noël.

chasseurs de fantômes

Turururururu Turururururu 🎶

Harry Potter

Les bougies flottantes dans la Grande Salle ont fière allure, tu ne trouves pas?

Article

La combinaison parfaite entre Halloween et Noël.

Division de la joie

Une version de Noël de «Plaisirs inconnus».

Le Seigneur des Anneaux

Un «pull laid» pour les gouverner tous.

Metallica

Nous en avons besoin!

Morrissey

Le cadeau parfait pour votre cousin le seul et le détergent.

Pokémon

Pour petits et grands.

Rick et morty

Je suis moche pull Rick!

Slayer

Parfait là où ça ressemble.

Star Trek

* Le capitaine Kirk aime ça *

Guerres des étoiles

Un classique infaillible.

Des choses plus étranges

* Playlist avec des rolotas des années quatre-vingt vendus séparément *.

les Beatles

Aidez-moi! J’en ai besoin.

Les pierres qui roulent

Le chapeau de Noël avec le logo du groupe est le meilleur.

Quel est ton préféré?