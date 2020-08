Selon le gouvernement américain, 26 États américains ont déjà été approuvés pour recevoir des allocations de chômage fédérales hebdomadaires de 300 dollars. D’autres sont en cours de candidature.

Mise à jour (23 août): 26 États américains ont maintenant été approuvés, contre 23 avant le week-end.

Les chèques de chômage fédéraux hebdomadaires de 300 $ ont été autorisés par un décret d’urgence accordé par le président Donald Trump au début du mois. Les ordres ont été émis en raison d’un désaccord prolongé entre les membres du Congrès, les républicains du Sénat et les démocrates de la Chambre étant incapables de s’entendre sur un deuxième plan de relance. Les États ont maintenant la possibilité d’ajouter 100 $ à partir de leur propre budget, pour un ajout hebdomadaire de 400 $ aux chèques d’État existants.

Le décret s’appuiera sur des fonds de l’Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA. Le décret a rapidement lancé le programme «d’aide au paiement supplémentaire des salaires perdus», qui a affecté 44 milliards de dollars du Fonds de secours aux sinistrés pour les paiements de salaires perdus. C’est une bonne nouvelle pour des millions d’américains aux prises avec le chômage, y compris ceux des secteurs durement touchés comme les concerts et les divertissements en direct, le tourisme et une gamme d’industries liées aux services (entre autres).

Jusqu’à présent, 26 États américains ont été approuvés pour recevoir l’allégement supplémentaire du chômage, chaque État ayant la possibilité d’ajouter 100 dollars de son propre budget.

Déjà, des fonds ont été distribués en Arizona, avec 25 autres États approuvés pour la distribution de fonds fédéraux. Ces autres états sont: Alabama, Californie, Colorado, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, et Vermont (mettre à jour: L’Alaska, la Géorgie et New York ont ​​maintenant été ajoutés à cette liste).

Une fois que les fonds ont été distribués par la FEMA, on ne sait pas à quelle vitesse les États peuvent distribuer ces fonds à ses citoyens. Mais il semble que l’Arizona commence déjà ses efforts de distribution.

Au-delà de cela, 10 États ont soumis des demandes, ou ont exprimé leur intention de déposer des demandes.

Ces États sont: Arkansas, Connecticut, Maine, New Hampshire, Ohio, Pennsylvanie, Virginie, Washington, Virginie-Occidentale et Wyoming. Selon toute vraisemblance, chaque candidat sera approuvé pour recevoir des fonds de la tranche de 44 milliards de dollars allouée par le décret d’urgence.

À ce stade, on ne sait pas quels États ajouteront les 100 dollars, bien qu’au moins un État – New York – ait hésité face à l’exigence supplémentaire. Le Kentucky, le Montana et la Virginie-Occidentale ont indiqué qu’ils ajouteraient 100 $ supplémentaires en fonds. Auparavant, l’administration Trump exigeait des États qu’ils s’engagent sur le paiement de 100 $ comme condition pour recevoir le supplément de 300 $. Mais cette exigence a été abandonnée à la suite du retour de flamme de divers gouverneurs américains.

Au moment d’écrire ces lignes, 13 États américains et le district de Columbia n’avaient pas encore demandé les fonds.

Ces 15 États sont le Delaware, la Floride, Hawaï, l’Illinois, le Kansas, le Minnesota, le Nebraska, le Nevada, le New Jersey, le Dakota du Nord, l’Oregon, la Caroline du Sud et le Wisconsin. De plus, le district de Columbia n’a pas présenté de demande, mais est éligible pour bénéficier de l’augmentation fédérale du chômage même s’il ne s’agit pas d’un État américain. Nous mettrons à jour cet article lorsque ces états s’appliqueront, et indiquerons également quand les demandes ont été approuvées.

Un seul État – le Dakota du Sud – a refusé de recevoir une aide fédérale au chômage.

La raison: ils n’en ont tout simplement pas besoin parce qu’ils n’ont pas arrêté leur économie. «L’économie du Dakota du Sud, qui n’a jamais été fermée, a récupéré près de 80% de nos pertes d’emplois», a déclaré la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem. «Le Dakota du Sud est le seul État du pays à ne pas bénéficier de prestations prolongées, car notre taux de chômage assuré est le plus bas du pays.»