3 PORTES VERS LE BAS chanteur Brad Arnold se préparait plus tôt cette année à célébrer le 20e anniversaire du premier album du groupe en 2000, certifié sept fois RIAA platine « La meilleure vie ». Mais avec la pandémie mettant le Prix ​​Grammy– les plans du groupe de rock nommé Mississippi sont en suspens, Brad a utilisé la quarantaine pour écrire et enregistrer son premier disque solo, « Un homme méchant ». Cette chanson puissante est sortie le 14 août sur son nouveau Le coeur qui est en Desert étiquette.

« Un homme méchant » a été enregistré à Studio Rivergate à Hendersonville, Tennessee et produit par 3 PORTES VERS LE BAS le batteur Greg Upchurch, qui a également écrit la musique de la chanson.

Parler à Rob Rush et Orlando de Long Island, New York 94.3 Le requin station de radio, Brad a dit qu’il était inspiré pour écrire « Un homme méchant » à propos de l’époque dans laquelle nous vivons.

«J’ai pensé à le faire avant, mais l’occasion ne s’est jamais vraiment présentée», a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). «Et c’est une chanson dont la musique a été écrite par mon batteur, en fait. Et il m’a envoyé cette partie de guitare il y a quelques mois, et je me suis assis là et ça a un peu cliqué avec moi.

« Dans un monde parfait, comment ça se passe, c’est que vous obtenez un morceau de musique comme celui-là et que ça cliquera en quelque sorte avec vous et peut-être que certaines paroles commenceront à se produire et que vous aurez en quelque sorte une petite ambiance », a-t-il poursuivi. «Parfois ça ne marche pas, mais avec celui-ci, j’ai vraiment commencé à le ressentir immédiatement. Et ces paroles me sont venues à l’esprit – et pas toutes en même temps; c’était au cours d’un mois ou deux.

« Regarder les choses autour de nos événements actuels et voir les choses qui se passent dans notre monde, il s’est mis en lumière de plus en plus jusqu’à ce qu’il finisse par être ce qu’il était. Et c’est de cela que parle la chanson. Il se passe tellement de choses, et tellement de choses que vous savez qu’il y a plus que ce que nous voyons à la surface. Parce que les gens sont intrinsèquement bons, je crois, et il y a tellement de mal que nous voyons sur les réseaux sociaux et à la télévision et des choses comme ça, qu’il n’y a aucun moyen que tout cela se passe sans être orchestré par ce que je crois être proverbialement un homme méchant. Et c’est ce dont parle la chanson … C’est une chanson sur les choses de notre monde et les façons dont je crois que nous essayons de être manipulé pour bouger de manière à profiter à très, très peu de gens. Et cette chanson décrit simplement les mouvements qu’ils font pour nous faire bouger. «

De retour en janvier 2017, Arnold défendu 3 PORTES VERS LE BASla décision de se produire au président élu de l’époque Donald Trumpde « Rendre l’Amérique à nouveau formidable! Célébration de bienvenue », en disant que « tout tourne autour de l’Amérique ».

Le manager du groupe, Angus Vail, Raconté Vice cette 3 PORTES VERS LE BAS joué l’événement parce qu’ils sont conservateurs.

« Ils viennent de familles conservatrices », Vail expliqué. « Quand Obama a été élu, le chanteur[[Brad]dit: ‘S’il vous plaît, ne parlez pas à mon père de Obama parce qu’il pense que le monde est terminé. Il était tout aussi horrifié et déprimé Obama autant le sont Atout. Ils disaient: « Ça va être Armageddon, le monde entier va au communisme et il va tout céder à l’État-providence. » «

Demandé quoi 3 PORTES VERS LE BASles convictions politiques de Vail m’a dit: « 3 PORTES ont ce point de vue noir et blanc sur «Dieu, les armes et le pays», et ils passent beaucoup de temps à aller en Irak, à rendre service, à jouer pour les troupes. Ils le croient, et c’est juste la façon dont ils voient l’Amérique. C’est assez difficile de discuter. Vous dites: « Qu’en est-il des nuances, qu’en est-il des zones grises? » et ils disent: « Non, non, mon Dieu, armes à feu, l’Amérique est le plus grand pays du monde. » Ils s’en tiennent à ce point de vue. «

Photo gracieuseté de Rock 100.5 Le KATT

