Né à Manchester le 31 octobre 1963 John Martin Maher, ou mieux connu sous son nom de scène Johnny Marr, est un extraordinaire compositeur, guitariste, claviériste et chanteur britannique qui célèbre aujourd’hui son anniversaire. Nous le connaissions tous Devenir célèbre dans les années 1980 en tant que guitariste du groupe anglais historique The Smiths, où il a travaillé de manière extrêmement productive sur l’écriture de chansons aux côtés du chanteur principal du groupe, Morrissey.

Mais d’autre part, La carrière artistique de Johnny a été très prolifique en faisant également partie de différents groupes tels que The The, Electronic, Modest Mouse, The Cribs, Johnny Marr and the Healers et 7 mondes se heurtent. Pour vérifier les données, en 2003 le magazine américain Rolling Stone a inclus Marr à la position 51 sur sa liste des 100 plus grands guitaristes de tous les temps (et avec raison).

Ses premières années et sa probable carrière de footballeur

Les parents de Johnny étaient originaires d’Athy dans le comté de Kildare au sud-ouest de Dublin en Irlande, émigrant au Royaume-Uni vers les années 50. Pendant son enfance, il fréquente l’école catholique St Augustine’s Grammar School, qui en 1977 fusionna avec d’autres écoles pour former une école unique appelée St John Plessington High School.

Avant de devenir artiste, Marr aspirait à devenir footballeur professionnelEn fait, le Nottingham Forest Football Club, vainqueur à deux reprises de l’UEFA Champions League, a fait une proposition officielle à Johnny Marr pour rejoindre la liste de l’équipe. Plus tard, il est allé effectuer plusieurs tests avec le Manchester City Football Club, une équipe dont il est un adepte, mais sans obtenir le succès escompté.

Dans une interview pour le magazine de football anglais FourFourTwo, Marr a déclaré: “J’étais assez bon pour City, mais ils ne m’ont pas pris en compte car j’étais probablement le seul joueur à porter un eye-liner.” Nous étions sur le point de manquer un grand artiste, finalement le football ne lui a pas souri mais la musique l’a fait.

Les Smith et les débuts de leur carrière artistique

Début 1982, il forme le groupe The Smiths avec Steven Patrick Morrissey, écrivain au chômage et résident de Manchester. Une amitié qui a réussi à amener le groupe sous les grands feux de la scène alternative, Marr étant toujours le bras droit de Morrisey grâce à ses sons et styles sonores particuliers livré par ses guitares Rickenbacker et Fender Telecaster. Détail qui deviendrait une grande partie de son essence étant l’un des principaux synonymes lorsqu’on pense aux Smiths.

Pour compléter le groupe, Marr et Morrisey ont recruté Mike Joyce à la batterie, Dale Hibbert à la basse électrique et Paul Lind au triangle. Plus tard, après les débuts en direct des Smiths au Ritz de Manchester, Hibbert a été remplacé par l’ami de Marr, Andy Rourke. Avec la création du groupe, John Maher a décidé d’adopter son nom de scène Johnny Marr, pour éviter toute confusion avec le batteur John Maher du groupe punk Buzzcocks.

Suite au succès commercial et critique de The Smiths avec des albums comme The Queen Is Dead, lLe groupe est rapidement devenu célèbre au Royaume-Uni et en Irlande, cependant, ils n’ont pas eu autant de succès dans d’autres pays. En fait, la renommée mondiale est venue après la dissolution du groupe. Marr est descendu du navire en raison de quelques frustrations avec Morrissey et la direction prise par la musique des Smith.

Finalement, Marr et Morrissey ont co-écrit quatre albums, ainsi que de nombreux B-Sides et d’autres chansons jamais sorties qui sont finalement apparues sur des compilations. La relation entre Morrissey et Marr a été saluée par les critiques musicaux et en raison de leurs compositions, ils sont considérés comme l’un des duos les plus influents de leur temps.

The The, Electronic et Johnny Marr and The Healers

Après la désintégration des Smiths en 1987, Johnny Marr a joué de la guitare et de l’harmonica pour Le The dans une période de 1988 à 1994. D’un autre côté Il a également travaillé simultanément avec Bernard Sumner de Joy Division / New Order pour former le super groupe électronique.. Le groupe a été actif pendant 10 ans de 1989 à 1999, qui au cours de ce voyage ont également collaboré avec Neil Tennant Oui Chris Lowe de Pet Shop Boys Oui Karl Bartos par Kraftwerk.

Dans une vie artistique intense Il est également devenu producteur et écrivain en tournée et en enregistrant avec Bryan Ferry de Roxy Music., qui a travaillé avec toutes sortes d’artistes tels que The Pretenders, Simple Minds, –Karftwerk’s Karl Bartos lui-même–, Talking Heads, Billy Bragg, Pet Shop Boys, Beck et Oasis, entre autres.

Plus tard, il formera le groupe Johnny Marr and The Healers qui a émergé en l’an 2000, composé de Zak Starkey, batteur et fils de l’ex-Beatle Ringo Starr, Lee Spencer et Alonza Bevan, bassiste du groupe de rock Kula Shaker. le groupe a mis deux ans à se former parce que Marr voulait que les membres aient de la chimie les uns avec les autres.

En 2003, son premier album Boomslang est sorti dans lequel Marr a écrit les paroles des chansons et a également participé en tant que chanteur principal. En 2005, ils devaient sortir leur deuxième album et faire une courte tournée, mais Marr a déclaré que le groupe était en attente. En réalité, Starkey a commencé à travailler avec le groupe The quien et Alonza Bevan réunis avec Kula Shaker.

Souris modeste et les berceaux

En 2006, Johnny Marr est officiellement devenu membre du groupe américain Modest Mouse, pour lequel il a écrit quelques chansons avec le chanteur du groupe Isaac Brock, pour ce qui serait son nouvel album We Were Dead Before the Ship Even Sank, qu’ils ont sorti le 20 mars 2007, qui a fini par être le cinquième travail en studio du groupe où Marr jouait de la guitare.

Cet album a atteint la première place du classement US Billboard à la fin du mois de mars 2007. Pour Marr, c’était la première fois qu’il avait un record en premier lieu aux États-Unis.. La position la plus élevée qu’il avait atteinte était avec l’Electronic, dans le Top 40 du tableau de popularité des célibataires avec “Getting Away with It”.

Johnny Marr faisait également partie de The Cribs aux côtés des jumeaux Gary et Ryan Jarman et de son jeune frère Ross Jarman. Dans le cadre du quatrième album du groupe Ignore The Ignorant sorti en 2009, plus tard, Marr a décidé de les quitter en janvier 2011 et depuis, il s’est concentré sur sa carrière solo.

Du footballeur au musicien, du green field aux grandes scènes, un chemin qui était sans doute déjà écrit dans la vie de Marr, quel artiste nous aurions manqué Mais comment une balle l’aurait-elle poursuivi? Nous ne le savons pas, ce que nous avons en tête, c’est le grand héritage musical qu’il nous a laissé tout au long de son intense carrière cela va au-delà du fait d’être le guitariste vedette des Smiths.

Par: Salvador Medina