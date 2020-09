50 Cent veut effacer G-Unit de son histoire.

Malgré leur succès en tant que groupe, le magnat du rap dit qu’il n’est pas intéressé à revoir ce chapitre de sa carrière. Dans une interview avec DJ Whoo Kid (via Complex), 50 a révélé qu’il n’était pas prévu de développer un biopic autour du groupe de rap de la côte Est qui était à l’origine composé de lui, Lloyd Banks et Tony Yayo. En fait, il aimerait les oublier complètement.

«Je m’en fiche de faire ça», a déclaré Fif à Whoo Kid lorsqu’on lui a posé des questions sur un possible film G-Unit. «J’aimerais oublier le G-Unit.»

Il a évoqué Kendrick Lamar comme exemple. « Kendrick ne les laisse même pas monter sur scène quand il joue », a-t-il dit, faisant peut-être référence à Black Hippy ou à TDE. «Yo, j’aurais pu faire ça! Pourquoi est-ce que j’apporte ces sales ni ** comme sur scène? J’aurais pu le faire comme Kendrick, dolo!

Alors que leur histoire ferait un film captivant, il est peu probable que 50 lui donneront le feu vert. Lui et ses anciens compagnons de groupe ne se sont pas mis d’accord depuis des années.

En 2008, 50 personnes ont expulsé Young Buck du groupe, affirmant qu’il avait été «illoyal» envers le G-Unit. Les deux ont échangé des coups et même des diss pistes ces dernières années. Lloyd Banks et Kidd Kidd ont tous deux quitté le groupe en 2018. The Game a rejoint G-Unit en 2003, mais il a été démis de ses fonctions deux ans plus tard, laissant 50 et Yayo comme les seuls membres restants.

Après avoir sorti une série de mixtapes au début des années 2000, le groupe a sorti deux albums de grands labels, Beg for Mercy en 2003 et T.O.S. (Terminer à vue). En 2015, ils se sont réunis pour leur EP indépendant The Beast Is G Unit.