6ix9ine ne présente aucune excuse.

Alors qu’il se prépare à sortir son nouvel album TattleTales vendredi, le rappeur controversé s’exprime sur tout, de son mouchard à sa mauvaise réputation lors de sa première interview avec le New York Times depuis sa sortie de prison en avril. Il est resté une figure polarisante et il n’est pas sur le point de composer avec ses singeries. En fait, il prévoit de «continuer à dominer».

« Comment vous sentiriez-vous si je vais là-bas sur le rebord et saute de ce bâtiment et me suicide? » Demanda 6ix9ine. « C’est ce que la société veut que je fasse. »

En février 2019, il a plaidé coupable à des accusations d’armes à feu et de racket. Il a reçu une réduction de peine après avoir coopéré avec les procureurs et témoigné contre des membres des Nine Trey Gangsta Bloods. Mais il n’a aucun regret à propos du mouchard.

«Avant de briser le code de la rue, combien de fois m’a-t-il été interdit? «Tout est question d’honneur, de loyauté.» Eh bien, parlons de la question de savoir si coucher avec la fille de quelqu’un est un honneur, kidnapper quelqu’un est un honneur, leur voler des centaines de milliers de dollars est un honneur, essayer de les tuer est un honneur. «Le mouchard n’est pas la rue!» Mais la rue profite d’un de vos potes? » il a dit.

Avant sa renommée en 2015, il a plaidé coupable d’avoir utilisé un enfant dans une performance sexuelle. «J’étais au mauvais endroit au mauvais moment», a-t-il déclaré, notant qu’il n’était pas un «type Jeffrey Epstein de 40 ans».

Mais il sent qu’il a expié ses péchés. « Aucune autre célébrité ne rend autant que Daniel Hernandez », a-t-il déclaré. «Ce que la société essaie de faire, c’est de me faire ramper dans un coin et de dire, vous savez quoi, je me déteste. Je ne me détesterai jamais. J’adore tout ce que j’ai vécu et je ne le reprendrai jamais. Je ne regretterai jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais les leçons que j’ai apprises dans la vie, parce qu’elles ont fait de moi un animal, fait de moi une bête. Je peux tout endurer.

Il se compare même à Tupac Shakur, qui a été reconnu coupable d’abus sexuels en 1994. «Tupac Shakur a été reconnu coupable de viol. Tupac Shakur est-il aimé ou détesté? Aimé! Quelle est la différence entre moi et Tupac Shakur? Je n’ai jamais été accusé de viol – jamais », a-t-il dit.

Le journaliste soutient que Tupac était plus multiforme que 6ix9ine, qui ne fait que «de la musique amusante et excitante». «Tu me dis qu’il a rendu grâce à son art? Vous me mentez », dit-il. «Je dois nourrir ce qui, en 2020, est pertinent. Je dois nourrir les masses. Il n’y a aucune différence entre moi et Tupac Shakur. «

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne faisait pas de musique plus introspective, il répond: «Je peux y aller, mais mes fans ne le veulent pas. Vous n’allez pas chez McDonald pour acheter du filet mignon. »

Il admet qu’il s’inquiète de la mort («À ce stade, c’est un style de vie. Je s’inquiète pour ça, mais je n’en ai pas peur»), mais il sait ne pas se mettre dans des «situations stupides». Cependant, il n’a jamais envisagé le programme de protection des témoins. «F ** k no. Ils disaient: «Ouais, ça ne marcherait pas de toute façon parce que tes tatouages ​​sur le visage. Tu es trop visible », a-t-il déclaré.

Il évoque également son utilisation du mot N (« Personne ne va m’empêcher de dire [expletive]. J’ai grandi à Bushwick, Brooklyn. Tous mes amis sont noirs ») et des comparaisons avec le président Trump. «Je ne pense pas que Trump trolls. Je pense que Trump est vraiment Trump. Je suis comparé à Trump tous les jours. Mais j’aime les Mexicains. Je ne pense pas que nous soyons pareils », dit-il avant d’ajouter:« Je voterais pour Trump. »

Et même s’il n’est peut-être pas très apprécié, il ne cherche pas à changer. «Cela m’a fait des millions de dollars. Je suis stupide, mais je ne suis pas stupide. Et si je change et que je ne gagne plus d’argent? Continuez à me détester, car vous allez continuer à vous écouter. »