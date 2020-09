La relation entre A $ AP Ferg et A $ AP Mob reste floue.

Lundi, le membre fondateur A $ AP Illz a annoncé que Ferg ne faisait plus partie du collectif de rap de Harlem. Prenant pour Instagram Stories, Illz a mis le rappeur «No Ceilings» sur l’explosion.

«Ils m’appellent‘ l’enfant d’or ’depuis des années maintenant et ce n’est pas sans raison… Je suis lui», a écrit Illz. «Putain, je ne suis pas non oui mec mais vous ne respectez pas cette merde. Vous préférez tous avoir un n *** a qui n’est même pas à mi-chemin de mon niveau juste parce que c’est un homme oui et faites ce que vous voulez en un claquement de doigts.

Il a poursuivi: «Ferg n’est plus ASAP PLUS. Désolé les gars. Ce connard brûlé, des chansons stupides. M. hymne ne peut pas être juste. «

Il a également partagé une capture d’écran de leur échange de texte où Ferg a dit à Illz de lui téléphoner, mais Illz a refusé de le faire. « Appelez-moi, arrêtez de jouer avec moi, je ne joue même pas avec vous », a déclaré Ferg à qui Illz a répondu, « Vous vous êtes joué. Va te faire foutre de ma ligne.

Le membre A $ AP Mob, A $ AP Bari, a également confirmé que Ferg n’était plus affilié à l’équipage. «Il a dit ce qu’il a dit. @asvpxillz a commencé dès que possible si ce n’était pas lui, ça n’aurait pas été un monstre ASAP alors [Hail] ASAP Illz », a commenté Bari sur un message de No Jumper.

ASAP Bari confirme qu’ASAP Ferg ne fait plus partie d’ASAP Mob après que ASAP Illz a déclaré qu’il n’était plus ASAP parce qu’il était brûlé et que ses chansons étaient des «trash stupides» 👀😳 pic.twitter.com/OYLABH5q6A – Hip Hop Ties (@HipHopTies) 1 septembre 2020

S’adressant à Twitter dans les premières heures de mercredi, A $ AP Nast a affirmé que Ferg faisait toujours partie du groupe. « LE SEIGNEUR DES PIÈGES N’A PAS ÉTÉ ET NE SERA PAS EXCLU D’UN $ AP FAUX NOUVELLES TOUT LE MONDE RENTRAGE MAINTENANT #ASAPFOREVER », at-il tweeté.

Il a fait allusion à une rupture dans le camp, mais a dit que les choses seraient à nouveau guéries. « DES LITIGES SE PRODUISENT DANS LES FAMILLES PARTOUT DANS LE MONDE TOUS LES JOURS B! » il ajouta. « SON EXTRÊMEMENT EMBARRASSANT ET INUTILISABLE POUR QUE CELA SE PASSE COMME IL A FAIT MAIS CELA AURAIT ET CELA SERA PRIS EN CHARGE DE LA BONNE FAÇON GOODNIGHT YALL.

LE SEIGNEUR DES PIÈGES N’A PAS ÉTÉ ET NE SERA PAS EXCLU D’UN $ AP FAUX NOUVELLES TOUT LE MONDE RENTRAGE MAINTENANT #ASAPFOREVER – EL SUCIO GUAPO (@ASVPNVST) 2 septembre 2020

DES LITIGES SE PRODUISENT DANS LES FAMILLES PARTOUT DANS LE MONDE TOUS LES JOURS B! – EL SUCIO GUAPO (@ASVPNVST) 2 septembre 2020

SON EXTRÊMEMENT EMBARRASSANT ET NON NÉCESSAIRE POUR QUE CELA SE PASSE COMME IL A FAIT MAIS CELA A FAIT ET CELA SERA PRIS SOIN DE LA BONNE CHEMIN – EL SUCIO GUAPO (@ASVPNVST) 2 septembre 2020

Fondé en 2006 par le regretté A $ AP Yams, A $ AP Mob se composait à l’origine de A $ AP Bari, A $ AP Kham et A $ AP Illz. A $ AP Rocky et A $ AP Ferg rejoindront plus tard le groupe. En 2016, le groupe a sorti son premier album Cozy Tapes Vol. 1: Friends, qui a été suivi par Cozy Tapes Vol. 2: Trop confortable un an plus tard.

Ferg n’a pas encore répondu aux rapports. Pendant ce temps, il continue de sortir de la musique solo. Il a récemment abandonné des singles avec Lil Wayne («No Ceilings») et Nicki Minaj («Move Ya Hips»).