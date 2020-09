Au cours des dernières années, TikTok a aidé de nouveaux groupes à gagner du terrain (et dans certains cas, à devenir des stars à succès) tout en insufflant une nouvelle vie à des tubes plus anciens. Désormais, la dernière chanson à avoir connu une résurgence majeure est le tube contagieux de Ne-Yo en 2007, «À cause de toi».

Le single, qui a été certifié Double-Platinum aux États-Unis, et Gold au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande, a culminé à la deuxième place du Billboard Hot 100 au printemps 2007. Alors que la piste était l’une des plus gros succès sur les ondes cet été-là, il y a 13 ans, une nouvelle génération de fans découvre la chanson, grâce à une nouvelle danse virale sur TikTok.

«À cause de toi» a été présenté sur plus de 800 000 vidéos TikTok – qui incluent toutes une chorégraphie similaire – tandis que les flux de la piste ont doublé, atteignant plus d’un million le mois dernier. Les téléchargements de la chanson ont également connu une hausse ces dernières semaines.

Des chansons plus anciennes ont régulièrement été redécouvertes par les utilisateurs de TikTok, notamment des pistes de Lana Del Rey, Britney Spears, LaRoux et même Lawrence Welk et ses Champagne Music Makers. De nouveaux actes ont également marqué des succès viraux et même des contrats d’enregistrement grâce à la plate-forme, notamment Lil Nas X, Ambjaay et PUBLIQUE.

Ne-Yo, trois fois chanteur, auteur-compositeur et producteur lauréat d’un Grammy Award, est toujours au sommet de sa forme et ne montre aucun signe de ralentissement. Le mois dernier, le juge de World of Dance a sorti un nouveau single avec Jeremih, «U 2 Luv». La chanson précède le prochain album de la star du R&B et suit les récents singles «Pinky Ring» feat. O.T. Genasis et «Over Again» avec Charly Black.

Plus tôt cet été, Ne-Yo a rejoint les goûts de Jessie Reyez, Blood Orange et Robert Glasper pour le virtuel Festival Black Power Live. La diffusion en direct-bénéfice a été organisée par Patrisse Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter, et a présenté à la fois des conversations avec des artistes et des organisateurs noirs, ainsi que des performances.

Écoutez le meilleur de Ne-Yo sur Apple Music et Spotify.