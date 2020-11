Aujourd’hui, nous pouvons entendre le dix-septième disque du légendaire groupe australien AC / DC, mais il y a quelques années à peine, cela semblait impossible. Le conflit des membres au moment de la sortie de Rock or Burst (2014) semblait indiquer le début de la fin d’une carrière de plus de 40 ans.

Surmonter les problèmes juridiques de Phil Rudd et les prétendus dommages auditifs subis par le chanteur Brian Johnson, le quintette a subi l’immense perte de Malcolm Young. Maintenant, le reste du groupe (et le nouveau membre Stevie jeune) a décidé d’honorer ce que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures secondes guitares de l’histoire du genre.

Qui n’est pas ravi de voir l’un des guitaristes les plus influents de l’histoire faire sa signature?

Dans la première douzaine de chansons sans Malcolm, nous sommes intrigués Comment se fait-il que cette absence ait modifié non seulement le son du groupe, mais ses paroles et son attitude lors d’une réunion pour renvoyer un vieil ami. Cette occasion a dû être mise à profit par le groupe, car ils n’ont jamais pensé retourner en studio après les obstacles passés, qui ont même conduit à Axl Rose pour conclure la tournée de son dernier album, en remplacement de Johnson.

Le disque s’ouvre avec “Prendre conscience de”, une fête pour être conscient du moment et vivre. Le solo d’Angus nous fait comprendre que non seulement il est un sorcier à la guitare, mais qu’il a la polyvalence pour gratter sa SG avec l’agilité de quelqu’un qui crée des solos légendaires depuis près de cinq décennies:

Le raffinement d’un format connu d’AC / DC

AC / DC a découvert dès son origine la formule précise pour un son très complet de hard rock, qui a encore aujourd’hui La voix rauque et aiguë de Johnson, les guitares déformées avec le son emblématique Young et la base solide de la basse de Cliff Williams et de la batterie de Phul Rudd. Ceci est laissé intact pour POWER UP, mais a encore plus de punch, en grande partie du travail de production.

Pour y parvenir, le groupe fait équipe avec Brendan O’Brien pour la troisième fois en production, qui a participé à des chefs-d’œuvre tels que Pearl Jam’s Ten; Superinconnu de Soundgarden; et Rage Against the Machine’s Evil Empire.

Après les avoir produits Glace noire (2008) Oui Rock ou rafale (2014), le producteur américain a décrypté comment libérer la puissance d’un groupe légendaire des années 70 dans une maquila actuelle qui génère sa propre force. Le hard rock bluesy a l’un des meilleurs soutiens vocaux de la discographie du groupe, car il remplit l’espace qu’occupent des dizaines de milliers de gorges de fans en direct, et l’une des chansons dans lesquelles nous pouvons le mieux l’écouter est en “Kick You When you’re Down”:

‘Power Up’: le riff et le laboratoire solo de The Young

Quand on pensait connaître toutes les ficelles d’un guitariste fondamental dans l’histoire du rock, il se chargeait de nous étonner par sa créativité. Le son unique de la Gibson SG distordue d’Angus joue tout au long du disque, avec des tonnes de vitesse et de solos qui nous font mettre la chanson en pause pour les apprécier à nouveau, et son frère Malcolm participait toujours à la conception des sons de guitare.

Les riffs de “No Man’s Land”, “Witch’s Spell” et “Systems Down”, ils rugissent et emportent avec eux une obsession d’Angus et de Malcolm (qui ont quand même réussi à composer l’album entier) de contrôler les guitares non seulement dans les notes, mais dans le son et l’étendue de leurs distorsions. Malcolm était connu pour quitter la piste vers Angus, mais le support sur la deuxième guitare était impeccable, et cela continue sur POWER UP.

Les idées ne s’arrêtent pas là, et Les solos éclair d’Angus semblent augmenter en vitesse et en difficulté, et ils ajoutent à un record brutal d’une espèce en extinction aujourd’hui: le solo de guitare typique comme point culminant.

La deuxième sortie du groupe nous offre leur album le plus réfléchi

Angus a mentionné que pour Back In Black (sorti il ​​y a quarante ans), son frère Malcolm l’avait convaincu d’aller en studio pour essayer de surmonter la mort du chanteur principal du groupe, Bon Scott. MISE SOUS TENSION avait également pour fonction de devenir un disque thérapeutique, et dans lequel ils suivaient les conseils de

Malcolm, maintenant sans lui.

Ce contexte rend cette version spéciale et donne un ton spécial aux mots que Johnson chante de sa voix incomparable, tels que une célébration dirigée vers Malcolm.

Pour près de vingt albums, AC / DC nous a fait chanter des paroles qui nous responsabilisent, racontant des histoires courtes sur les mauvais comportements et la vie sans penser à chacune de nos actions, avec une chanson plus réfléchie comme rareté.

Un album plein de références bien connues pour les fans d’AC / DC

Pour cette livraison, son optique change beaucoup, puisque sur cet album, ils célèbrent leur carrière ensemble et tout ce que leurs années ensemble leur ont laissé, avec des chansons comme “À travers les brumes du temps”, et le déjà mentionné “Une balle dans l’obscurité”, dans lequel ils voient dans le rétroviseur tout ce que la musique leur a donné.

Les références à leurs propres chansons passées sont un cadeau pour les fans, car cela nous apporte un sourire auquel ils font référence “Whole Lotta Rosie”, “You Shook Me All Night Long” et même “Thunderstruck”.

Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas au courant de cet AC / DC, puisque nous avons des livraisons classiques dans son blues hard rock sur des chansons comme “Demon Fire” ou “Kick When You’re Down”, mais ils nous surprennent avec des chansons autobiographiques comme leur propre hommage.

Une rareté appelée pure hard rock

L’ampleur d’un groupe comme AC / DC est plus pertinente qu’avant, car ils sont les représentants les plus clairs d’un genre tombé en désuétude.. Décider de rentrer en studio pour donner un cours sur les bases du hard rock est une opportunité pour les amoureux du genre mais aussi pour ceux qui n’ont pas été en contact avec lui. Et quel meilleur échantillon que le feedback d’un ampli pour démarrer un morceau de hard rock:

Pour cet épisode, la puissance du hard rock est potentialisée avec l’optimisme du groupe face à la perte, comme nous l’avons déjà évoqué, maintenant l’énergie qu’ils avaient déjà augmente avec les messages sur la valorisation de ce que la musique leur a donné.

Angus a mentionné que les chansons choisies sont les plus réussies d’un catalogue de plus d’une centaine de chansons qu’il a préparé, nous examinons donc douze chansons sélectionnées d’Australiens.

Nouvelle intégration et plans futurs d’AC / DC

Pour ce disque, il a rejoint «Petit Steven» comme Brian l’appelle, même si le neveu du Young a 63 ans. Au cours de ce LP, le nouveau membre montre qu’il a hérité des connaissances de Malcolm, dans le caractère unique avec lequel il a joué des accords de hard rock sur les six cordes, et pas seulement avec deux ou trois cordes comme il est d’usage dans les accords de puissance.

La décision de sortir l’album maintenant, sans projet clair de le sortir en tournée, et au milieu d’une pandémie, ne limite pas AC / DC, car Brian et Angus ont déclaré qu’ils seraient très enthousiastes à l’idée de remonter sur scène pour la première de POWER UP en direct.

“Code rouge” C’est peut-être le riff le plus innovant de la guitare d’Angus, et il semble frais sous la meilleure production d’O’Brien et l’ajout de “Little Steven” au groupe.

Le processus pour arriver à la sortie de cet album nous permet de voir que cet objectif atteint est spécial, avec un album qui crie la survie sur chaque morceau. On ne peut pas penser à un meilleur hommage à Malcolm de la part de son groupe, après avoir pris sa retraite en 2014 pour recevoir un traitement contre la démence et avoir quitté en 2017.

AC / DC avait déjà un statut particulier dans l’histoire du rock, c’est aujourd’hui une machine à riff qui continue de produire de nouveaux classiques et résiste à tomber dans la tragédie appelée désintégration.