Croyez-le ou non, dans quelques semaines se terminera le chaotique 2020, celui qui a emporté concerts et festivals en direct. Cependant, et malgré le fait que l’industrie de la musique traverse un moment important et étrange, de nombreux groupes profitent de cette année pour composer de nouvelles chansons et préparer des choses importantes pour la fin de la pandémie. Mais sans aucun doute, personne ne s’attendait à ce qu’AC / DC annonce son retour triomphant au cours de ces mois.

Il y a quelques semaines et après de nombreuses rumeurs, le légendaire groupe de hard rock a annoncé qu’il reviendrait après la mort de Malcolm Young et le départ de Brian Johnson en raison de problèmes d’audition. Mais en plus de confirmer que le chanteur et Cliff Williams et Phil Rudd à la basse et à la batterie respectivement, Ils apportent Power Up, leur dix-septième disque sous leurs bras, qui sortira dans quelques jours.

AC / DC a encore quelques surprises en réserve

De ce nouvel album d’AC / DC, nous avons entendu le premier single, «Shot In The Dark», leur première chanson en presque six ans et qui a ce mélange de blues et de rock qui les a tellement caractérisés. Mais maintenant ils nous ont ravis en anticipant une chanson de plus, avec lequel Angus Young et une grande partie du dernier line-up du groupe démontrent complètement qu’en dépit de leur âge et d’autres problèmes qu’ils avaient, reviens plus fort que jamais.

Le nom de cette chanson est “Realize” Et comme pour le thème précédent, il capture parfaitement la puissance du groupe en studio et cela se ressent à chacun de leurs concerts. En presque quatre minutes, on entend ces puissants riffs d’Angus et la solide base rythmique que Rudd et Williams composent, Et bien qu’ils soient un groupe qui travaille dans l’industrie de la musique depuis des années, il est très clair pour nous qu’ils réinventent leur propre son.

Vous pouvez également lire: SOUFFLEZ AU VOLUME: AC / DC ROCK COMME JAMAIS AVANT DANS LA VIDÉO «SHOT IN THE DARK»

Brian Johnson semble spectaculaire

Mais sans aucun doute celui qui prend complètement les paumes de cette chanson d’AC / DC est Brian Johnson, qui continue de chanter comme lorsqu’il a été recruté après la mort de Bon Scott en 1980. En général, on peut dire qu’avec “Realize”, le groupe revient comme les grands, mais surtout ils ont la capacité de continuer à composer des chansons pour faire de la guitare aérienne et cette même force musicale comme toujours.

Mettre sous tension, le nouvel album AC / DC atteindra les plateformes numériques et en format physique ensuite 13 novembre (et vous pouvez le précommander ou le sauvegarder ICI). Et pendant que nous attendons ces jours-ci pour entendre le retour épique de ce groupe, écoutez son dernier morceau, «Realize» ci-dessous:

Voir sur YouTube