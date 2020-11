Exécuter-DMC c’est sans aucun doute l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rap. Son irruption dans la scène hip-hop américaine n’était pas seulement motivée par la qualité de ses paroles et de sa musique; Ses vêtements particuliers ont également influencé la jeunesse urbaine qui autour des années 80 il avait une affinité avec la musique urbaine émergente.

Et est-ce que si vous parlez de ce troisième, il est presque impossible de ne pas se souvenir de ces tenues composées de chapeaux noirs, de grandes chaînes en or et de chaussures de tennis Adidas. Eh bien, après plusieurs années, les membres restants du groupe rejoignent la marque de vêtements de sport. pour commémorer les années glorieuses de son histoire avec une silhouette Superstar en édition spéciale.

Run-DMC et Adidas: une histoire commune

Dans les lointaines années 80, la culture du rap et du hip-hop a commencé à gagner du terrain dans l’industrie de la musique grâce à l’apparition de groupes tels que NWA, Public Enemy et Run-DMC. Précisément ces derniers, en tant que pionniers de la musique et de la mode urbaine de leur temps, ont mis en œuvre un style vestimentaire qui les caractérisait de leurs contemporains.

De New York, le troisième composé de Joseph «Run» Simmons, Darryl «DMC» McDaniels et DJ Jason «Jam-Master Jay» était uniforme de telle sorte que, au-delà des chaînes d’or, ils faisaient la silhouette Superstar de Adidas l’un de ses timbres enregistrés. La relation entre la marque et le groupe ne s’est pas seulement cimentée dans les vêtements car en 1986, ils ont même sorti la chanson “My Adidas” de l’album Raising Hell. Avec cela, le public savait que la marque faisait partie intégrante de la culture urbaine.

La nouvelle “ Superstar ” pour honorer le hip-hop

Encore une fois, le combo Run-DMC x Adidas se joint à une collaboration que les fans du groupe et des baskets classiques ils auront besoin plus tôt que toute autre chose. La société d’origine allemande a dévoilé une collection inspirée du groupe et la silhouette traditionnelle de Superstar -Oui, celui que nous connaissons au Mexique sous le nom de «coquille».

Et ce n’est pas seulement une nouvelle livraison composée de tennis, car Adidas a également montré sweats à capuche, vestes et autres accessoires pour compléter la tenue. Selon le site Web de la marque, il s’agit «Un hommage au regretté Jam Master Jay… La collection a été conçue avec le sens de la mode du DJ emblématique», qui a perdu la vie en 2002.

Adidas a recouru au même Run et McDaniels -membres restants du groupe- pour modéliser les nouveaux designs à côté d’une peinture murale emblématique avec un portrait de Master Jay situé dans le Queens, le quartier d’où Run-DMC a émergé. Ici on vous laisse quelques photos du lookbook qu’il a lancé Adidas avec les pièces qui peuvent être achetées 14 novembre exclusivement dans l’application Adidas CONFIRMED. Le prix de chaque vêtement de la collection varie entre 35 et 120 dollars (de 700,00 $ à près de 2500,00 $ pesos mexicains).