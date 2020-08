Dans une nouvelle interview avec le « Ma planète Rocks » montrer sur Planète Rock guitariste Adrian Smith de IRON MAIDEN a parlé de l’expansion des légendes du métal britannique à l’équipe de trois guitaristes de Forgeron, Dave Murray et Janick Gers après Janick est resté avec le groupe quand Forgeron rejoint en 1999.

Adrian a dit: « Ouais, ça aurait pu mal tourner, non? Je veux dire, imaginez ça avec trois Yngwies [[Malmsteen]ou trois Ritchie Blackmores. Ça ne marcherait pas.

« Dave et je retourne en arrière. Au début, je pensais peut-être que Jan et je ferais un demi-set chacun ou quelque chose comme ça. Mais Steve [[Harris, basse]est venu avec cette idée folle. Il leur a suggéré d’avoir trois guitaristes. J’aurais aimé être dans la salle quand il a dit cela. Mais nous l’avons essayé.

« Nous sommes descendus au Portugal », a-t-il poursuivi. «Nous avons commencé à faire tomber quelques idées ensemble dans cet entrepôt. C’était comme un club de motos; il y avait toutes ces motos là-dedans. Nous étions tous debout et nous nous regardions, et quelqu’un a dit: ‘Quelqu’un a-t-il des idées?’ Alors j’ai dit: ‘J’ai un riff.’ Alors j’avais ‘L’homme en osier’, et nous avons commencé à jouer, et il a juste cliqué. Nous avons donc continué à partir de là. «

Bien que certains JEUNE FILLE les fans craignaient que l’interaction classique à deux haches du groupe ne soit perdue dans une mer interminable de surenchère de nouilles, Forgeron dit que la configuration à trois guitaristes s’est déroulée plus facilement que prévu.

«Ça marche», dit-il. « Assez étonnamment, ça marche. Dans les vieux trucs, il y a tellement d’harmonies, de solos à l’unisson, de riffs – je veux dire, c’est tellement de travail. En fait, ça marche vraiment bien avec trois guitares, surtout en live. »

Forgeronles mémoires de, « Monstres de la rivière et du rock », sortira le 3 septembre via Livres vierges. Le livre est décrit dans un communiqué de presse comme « le fauteuil ultime de fantaisie de pêche lu » et « l’histoire d’une rock star dans un monde en mouvement rapide qui recherche la paix et la tranquillité au bord de l’eau – où qu’il soit ».

Forgeron est né à Hackney, East London, le 27 février 1957. Il a rejoint JEUNE FILLE à la fin de 1980. Adrian est le membre du groupe qui a collaboré sur le plus de projets parallèles en dehors de IRON MAIDEN, ainsi que l’écriture et l’enregistrement d’une série d’albums au début des années 90, avant de rejoindre le groupe. IRON MAIDEN a vendu 100 millions d’albums et fait le tour du monde en jouant devant des millions de fans. Sur scène, Adrian les usages Jackson et Gibson guitares. En dehors de la scène, il est un joueur de tennis passionné. Cependant, son passe-temps principal est la pêche.

Crédit photo: Nathalie Dufresne-Smith

