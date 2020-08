Akon a aidé à découvrir des stars comme Lady Gaga et T-Pain, mais il y a une superstar qu’il a ratée lors de la signature: Drake.

Dans une nouvelle interview avec VladTV, Akon a révélé qu’il avait eu la chance de signer le Very Own d’Octobre vers 2004-2005, mais qu’il avait réussi parce qu’il lui rappelait un autre rappeur.

Akon dit qu’il s’est d’abord familiarisé avec Drizzy grâce à un autre Canadien célèbre, Kardinal Offishall. Mais après avoir écouté sa démo, il ne pouvait s’empêcher de penser à Slim Shady.

«Kardinal Offis me l’a amené en 2005, je pense que c’était, ou était-ce 2004?» dit Akon. «C’était juste avant que« Best I Ever Had »n’explose, parce qu’à l’époque, c’était plus mixtape-ish. À l’époque, croyez-le ou non, Drake ressemblait plus à Eminem. Avec cette démo que j’ai entendue, il ressemblait plus à Em.

La démo était un contraste frappant avec le succès révolutionnaire de Drake, « Best I Ever Had ». « Vous pouvez voir la différence entre cette démo et » Best I Ever Had « . C’était complètement différent. »

Selon Akon, il y a eu une «énorme guerre des enchères» et Kardinal a encouragé Akon à signer Drake, mais Akon n’a pas été en mesure de faire correspondre l’offre la plus basse. « C’est à ce moment-là que Kardi a dit: » Ni ** a, je vous ai dit que ce ni ** a allait être la merde « , se souvient Akon. « J’ai dit: » Eh bien, merde, tendez la main. « Il a dit: » Vous pouvez, mais l’offre la plus basse actuellement est d’un million. « J’ai dit: » Merde, je n’ai pas un million de dollars. « »

Akon dit que la directrice musicale Sylvia Rhone avait la «plus grande chance de signer» Drake, mais elle était concentrée sur Trey Songz. «À l’époque, elle avait Trey Songz et elle avait l’impression que Trey allait être la plus grosse chose de tous les temps.»

Malgré l’occasion manquée, Akon n’a que de l’amour pour le Dieu 6. «De tous les artistes d’aujourd’hui, Drake pour moi, il vaut chaque centime, chaque centime – le génie de ce fils de pute. Il est révolutionnaire. «

Drake a finalement signé avec Young Money / Cash Money et le reste appartient à l’histoire.