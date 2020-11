Alex Ferreira Il nous donne depuis longtemps des chansons incroyables pour toutes sortes de situations amoureuses. Depuis les mélodies parfaites pour faire tomber amoureux votre béguin, même celles pour soulager la boule dans la gorge, le dominicain a toujours la chanson idéale pour dépeindre l’ambiance dans laquelle nous sommes.

Encore une fois, le chanteur revient avec une chanson parfaite à laquelle se consacrer cette personne n’a qu’à faire un désordre dans votre cœur. “Le vôtre n’a pas de mère” il est déjà sur les plateformes et prêt à être ajouté à votre playlist ‘pour le mal ‘ et il a également sa propre vidéo officielle.

La nouvelle chanson d’Alex Ferreira

Faire face à une rupture est assez compliqué, surtout quand c’était une relation toxique. Sentez que cette personne spéciale est partie, nous laisser avec un vide inexplicable est l’un des sentiments les plus difficiles à surmonter. Eh bien c’est quoi Alex Ferreira plasma dans sa nouvelle chanson.

«Tu t’es nettoyé la main mais tu as laissé un désordre… Combien ça te coûte de me voir heureuse? Le vôtre n’a pas de mère “. Ce ne sont là que quelques-uns des vers forts avec lesquels le compositeur dominicain résout une histoire que plus d’un auditeur aura vécue.

Dans ces types de situations, ils laissent certainement une leçon. Alex en est également conscient et n’hésite pas à nous inviter à réfléchir si ce n’est qu’ainsi que nous apprenons à surmonter l’adversité tout en ramassant les morceaux de notre cœur. Bien sûr, le sujet contient des versets avec lesquels vous sentirez même le soutien de la famille de votre ex pour que vous puissiez voir que même ils te comprendraient.

Le clip de “Lo Tuyo Has No Mother”

Alex Ferreira C’est un musicien créatif et talentueux, mais maintenant en plus de travailler dans la composition musicale, il a également commencé à produire son propre clip vidéo faire ses débuts en tant que réalisateur. Et garçon semble-t-il comprendre comment nous ne nous sentons pas dans ces moments nostalgiques.

Dans le clip vidéo, nous voyons Alex dans différents contextes, montrant qu’il ne passe pas un bon moment. Couché dans une cuisine, essayant de s’électrocuter dans une baignoire et même d’être arrêté par la police, l’auteur-compositeur-interprète nous apprend la transition qui existe entre la tristesse et le dépassement de ce sentiment, à quel point il se lève et commence à danser.

Il ne fait aucun doute que la piste et la vidéo définissent de manière remarquable le sentiment laissé par les relations toxiques. Préparez quelques mouchoirs et déchargez-vous avec la vidéo officielle de “Le vôtre n’a pas de mère”. Et si cela ne s’applique pas pour l’instant à vous en ce moment, partagez-le avec quelqu’un dont vous savez qu’il en a besoin.

Voir sur YouTube