Bien que les choses ne se passent pas comme prévu en 2020, l’industrie de la musique nous laisse sans voix avec beaucoup de surprises. Il y a ceux qui voient une opportunité dans le chaos, et il semble que de nombreux groupes et artistes la prennent très au sérieux, car ils profitent de ces jours de quarantaine pour planifier des choses très intéressantes. Mais certains reviennent avec une nouvelle musique sous les bras, comme la grande Alice Cooper.

Après que ce spectacle que le musicien légendaire a lancé lors de la première édition du festival Domination en 2019 (PAR ICI vous pouvez lire la critique), nous n’avons pas beaucoup entendu parler de lui. En fait, en 2017, il a sorti son dernier disque, Paranormal, et depuis lors, il était assez calme jusqu’à cette année, car nous avons finalement découvert que short hand travaillait sur un nouvel album studio.

Alice Cooper revient avec un album très important

Au début du mois de mai et au moment où nous étions tous d’humeur à la pandémie, Alice Cooper a sorti une chanson intitulée “Don’t Give Up”., qui, comme son titre l’indique, l’a créée pour nous donner quelques mots d’encouragement dans des moments aussi compliqués que ceux dans lesquels nous vivons. Cependant, maintenant il nous a surpris en annonçant que derrière tout cela il cachait un nouvel album qui a une signification très importante pour lui.

Il s’avère que ce matériel d’enregistrement sera nommé Histoires de Detroit et c’est en fait un hommage du musicien à la ville qui l’a catapulté vers la gloire. En 1970, le producteur recrue Bob Ezrin Il est entré dans une ferme à la périphérie de Detroit pour travailler avec le gang de Cooper, laissant derrière lui le mouvement hippie de Los Angeles. Alice a amené son groupe notoirement obscur au berceau de la scène rock légendaire qui a donné naissance au hard rock, au garage rock, à la soul, au funk, au punk et plus encore.

Cet album présente de grands artistes de Detroit

Le producteur a travaillé dur avec le groupe pendant 10 heures par jour pour définir leur son. En fait, ils disent qu’à chaque fois qu’ils terminaient une chanson, les détenus de l’hôpital criminel d’en face célébraient; c’est ainsi qu’est né le son classique d’Alice Cooper. 50 ans plus tard, Bob Ezrin retourne travailler avec le chanteur et en hommage à tout ce que Detroit lui a donné, il a enregistré un album qui présente des artistes importants de cette ville.

Pour vous donner une idée, dans les 15 chansons qu’Alice a composées pour cet album, il y a des invités de la stature de Wayne Kramer (guitariste et compositeur de MC5), Johnny ‘Bee’ Badanjek (batteur du groupe Detroit Wheels), Paul Randolph (légendaire bassiste de jazz et de R&B de Detroit), ainsi que le Klaxons de ville de moteur et d’autres musiciens locaux. Tout cela aboutit à un album réalisé par et pour les habitants de cette ville.

Ceci est la tracklist

Rock n Roll

Go Man Go (version album) Notre amour va changer le monde Débris sociaux 1000 $ Chaussures à talons hauts Je vous salue Mary Detroit City 2021 (Version album) Ivre et amoureux de l’indépendance Dave Je vous hais du monde merveilleux Sœur Anne (Version album) Accroché par un fil (Don’t Give Up) Tais-toi et Rock East Side Story (Version Album)

Alice Cooper parle de Detroit

Cooper lui-même a clairement indiqué que de gros gangs venaient dans cette ville: Detroit était alors le centre du rock lourd. Vous jouiez à Eastown et c’était Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges et The Who pour 4 $! Le week-end prochain sur la Grande c’était MC5, Brownsville Station et Fleetwood Mac, ou encore Savoy Brown ou les Small Faces. Tu ne pourrais pas être un groupe de soft rock ou tu te ferais botter le cul. ”

«Los Angeles avait The Doors, Love et Buffalo Springfield. San Francisco avait l’avion Grateful Dead et Jefferson. New York avait The Rascals et The Velvet Underground. Mais Detroit était le berceau du hard rock furieux. Après ne m’être installé nulle part aux États-Unis, Détroit était le seul endroit à reconnaître le son du hard rock à la guitare et notre spectacle de scène loufoqueDit Alice.

Histoires de Detroit, le nouvel album de Alice Cooper atteindra les plateformes numériques et en format physique le prochain 26 février 2021. Mais en attendant de l’entendre, cochez «Élu» ci-dessous, la chanson qu’il a sortie quelques jours avant les élections américaines:

Voir sur YouTube