Nous pouvons dire que La parade noire est l’un des enregistrements les plus importants de la trajectoire de Ma romance chimique. Et c’est que cet album, qui a fêté ses 14 ans le 23 octobre et qui reflète une réflexion sur la vie d’un patient atteint d’un cancer en phase terminale, a réussi à rester dans le cœur de tous les adeptes de Gerard Way et compagnie.

Plus d’une décennie après sa publication, The Black Parade a donné aux fans de My Chemical Romance plusieurs hymnes qui sont devenus la marque de fabrique du groupe. L’un d’eux et peut-être le plus célèbre d’entre eux est “Welcome To The Black Parade”, qui est accompagné du clip vidéo où le patient atteint «l’au-delà» à travers un défilé qu’il se souvient de son enfance.

Andrew Lloyd Webber a vérifié la pertinence de “Welcome To The Black Parade”

Les années passent et «Welcome To the Black Parade» continue d’être l’un des morceaux de musique les plus importants que les années 2000 nous ont donnés. Mais ne pensez pas que nous sommes les seuls à croire qu’en fait, même des experts comme lui Andrew Lloyd Webber pense que Gerard Way et son entourage se sont fait exploser en composant cette chanson.

Au moins c’est comme ça qu’il l’a laissé voir à travers une vidéo publiée sur son compte TikTok, même où le compositeur et génie derrière l’adaptation théâtrale de Cats a très brièvement illustré l’impact que My Chemical Romance a obtenu avec ladite chanson, à tel point que une seule note de musique suffit aux fans pour l’identifier.

Il l’a fait juste avec une note du piano

Assis au piano, Andrew Lloyd Webber a mis sa théorie à l’épreuve: “Amateurs de théâtre musical du monde entier, à quoi pensez-vous quand vous entendez ça?” mentionne le compositeur lors de l’interprétation du début du Fantôme de l’Opéra. «Et pour tout le monde, à quoi pensez-vous quand vous entendez ça?» Demande-t-il en jouant la note G du piano qui commence la chanson My Chemical Romance.

“C’est une chose de créer un ensemble d’accords emblématiques, c’en est une autre de rendre une note iconique”, indique Lloyd Webber dans la description de la vidéo TikTok, où beaucoup ont reconnu la référence et ils ont même demandé à Andrew d’être encouragé à présenter l’histoire de The Patient au cinéma et sous la forme d’une œuvre musicale. Ils imaginent? 🤔