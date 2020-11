Les élections aux États-Unis sont en feu. Les choses entre Donald Trump et Joe Biden sont très égales, à tel point que jusqu’à présent, on ne sait pas qui pourrait être le président du pays voisin. Mais en plus de cela, beaucoup de choses se sont produites autour du vote du 3 novembre, car de nombreux artistes ont fait leur part pour amener les gens à se rendre aux urnes … ET Arcade Fire est tombé comme les grands.

Malgré le fait qu’il y a trois ans, ils ont sorti Everything Now et ont organisé une tournée spectaculaire pour en faire la promotion, le groupe canadien est resté silencieux pendant longtemps. Will Butler a récemment sorti son deuxième album solo, Des générations, mais des mois auparavant, son frère et leader du groupe, Win a révélé qu’ils profitaient du temps de quarantaine pour composer et enregistrer leur prochain album studio..

Arcade Fire revient au milieu des élections américaines

Mais en attendant que vous nous disiez plus de détails sur votre cinquième album, Arcade Fire a ravi ses fans en sortant un tout nouveau morceau. Il s’avère que Le groupe est apparu comme l’un des invités de l’émission que l’hôte Stephen Colbert a animée la nuit des élections aux États-Unis., bien qu’il y a quelques jours, ils prévoyaient être dans cette émission spéciale.

Beaucoup pensaient que le groupe se présenterait pour jouer l’une des chansons de leur énorme discographie; cependant, ils avaient quelque chose de spécial préparé pour nous. Colbert les a annoncés et a déclaré qu’ils sortiraient une nouvelle chanson intitulée “Generation A”, qui est censé être inspiré par le climat politique qui entoure le pays. L’important avec cette chanson est qu’elle a un message pour les jeunes.

Et donc sorti de nulle part et jouant depuis son studio, Arcade Fire a présenté un garçon qui a commencé à laisser tomber des phrases choquantes et ils ont commencé avec sa nouvelle chanson. Win et Will Butler avec Régine Chassagne, Richard Reed Parry et Tim Kingsbury ont interprété cette chanson excitant et plein de bonnes vibrations qui encourage les nouvelles générations à élever la voix, et surtout, pour leur rappeler que ce sont eux qui peuvent faire le changement en votant.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et commencez votre bonne journée en écoutant «Generation A», le nouveau morceau d’Arcade Fire:

Voir sur YouTube