Dans des commentaires transmis au US Copyright Office, l’Artist Rights Alliance (ARA) a dénoncé des «accords secrets» entre les services de streaming et les éditeurs de musique.

Les responsables de l’Alliance pour les droits des artistes ont exprimé ce matin leur critique des «accords secrets», et la déclaration correspondante a été partagée avec Digital Music News. Livrée en réponse à l’étude sur les redevances impayées du Copyright Office (et à l ‘«avis d’enquête» demandant des avis d’experts et des commentaires), la déclaration de l’ARA arrive exactement quatre semaines après que des questions se sont posées sur la question de savoir si l’initiative globale de la «boîte noire» est vouée à l’échec.

Alors que ces derniers commentaires étaient centrés sur les pièges associés à un degré disproportionné d’influence de l’industrie de la musique sur les procédures d’appariement des redevances du Mechanical Licensing Collective, le dernier message de l’ARA vise des «accords secrets et privés» entre les services de streaming et les éditeurs.

Plus précisément, ces arrangements à huis clos permettent aux parties concernées de renoncer à identifier et à payer les titulaires de droits en fonction de leur nombre de jeux, conformément à l’ARA. Au lieu de cela, ils servent à répartir les redevances mécaniques entre les principaux éditeurs par part de marché.

« Utiliser des parts de marché pour distribuer des redevances est un terrible substitut à l’appariement réel – puisque les leaders de parts de marché sont les moins susceptibles d’avoir leurs propres redevances non réclamées dans le pool, car ils ont la plus grande capacité et les meilleures incitations à trouver et à réclamer leur travail », L’enquête officielle de l’Alliance pour les droits de l’artiste auprès du Copyright Office se poursuit.

À partir de là, l’ARA appelle le Copyright Office et le MLC à «enquêter de manière agressive» sur les accords qui contournent la MLC et utilisent la part de marché comme référence pour la distribution des redevances. Le système devrait être utilisé «en tout dernier recours», selon l’organisation à but non lucratif basée à Washington, D.C.

L’ARA aborde ensuite quelques points en dehors des accords entre les services de streaming et les grands éditeurs. En accord avec une suggestion de la Recording Academy, les responsables de l’ARA recommandent que le MLC retarde les paiements de redevances afin d’améliorer leur taux de correspondance – même si le processus «prend plus de temps que prévu initialement». De même, l’entité soutient l’idée que le coordinateur des licences numériques de la loi sur la modernisation de la musique devrait se joindre à la MLC pour identifier les redevances inégalées.

«Les services numériques[…]doivent être tenus de faire partie de la solution, et non pas une cause de problèmes supplémentaires dans ce domaine», indique le document.

Enfin, l’entité souligne que le but de l’élimination des redevances Black Box n’est pas simplement de verser les fonds à toute partie qui les acceptera, mais plutôt d’offrir aux éditeurs et aux auteurs-compositeurs la rémunération qui leur est due.