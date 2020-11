Si vous avez grandi en écoutant les groupes mexicains qui ont émergé au début des années 2000, ils se souviennent sûrement d’Austin TV. En plus d’être révolutionnaires avec un son et des chansons que personne d’autre n’avait dans notre pays, ils ont innové en cachant leurs visages avec des masques sur scène, donnant plus de poids à la musique et créant une esthétique visuelle impressionnante. Sans doute, l’un des groupes qui a marqué une époque sur la scène nationale.

Malheureusement, en 2013 et après avoir donné un grand spectacle à El Plaza Condesa au CDMX pour célébrer le dixième anniversaire de son album, The Last Night of the World, le groupe a annoncé qu’il prendrait une pause indéfinie; que oui, ils ne sont pas partis sans avoir d’abord touché cet album du début à la fin et revu une grande partie de sa discographie. C’est pourquoi à chaque fois qu’ils ont une activité sur leurs réseaux sociaux, ils excitent tous leurs fans en pensant qu’ils reviendront, mais rien d’autre n’est encouragé.

Austin TV est encouragée à lancer “ Fontana Bella ” sur les plateformes numériques

Cependant, il y a quelques jours Austin TV – Pour être exact le 3 novembre – et au milieu de la pandémie Il nous a surpris à nouveau avec des nouvelles qui ont rendu plus d’un heureux. Il s’avère que la grande majorité des albums du groupe, comme leur premier EP ou Caballeros del Albedrío, sont sur les plateformes numériques depuis longtemps. mais ils devaient encore sortir l’un des albums les plus importants de sa carrière, Fontana Bella –Bien que là-bas un service était déjà disponible–.

Ce disque est sorti en mai 2007 et a été produit par le très Emmanuel del Real par Café Tacvba et avait 9 chansons. Comme si cela ne suffisait pas, ils l’ont également accompagné d’un livre de 60 pages illustrant la musique, où le groupe a raconté l’histoire de Mario Lupo González Fábila, un homme qui vit seul dans une forêt appelée Fontana Bella.

Tout au long des pages, ils montrent une lutte de 5 mois contre des phénomènes paranormaux tels que des apparitions de fantômes et des hallucinations jusqu’à ce qu’il finisse par être totalement dérangé, et laissant entendre qu’après tout cela, l’homme est mort. En plus d’être spectaculaire et de vous attraper dès la toute première chanson, Grâce à cet album, Austin TV a pu se produire pour la première fois au festival Coachella en 2008, partageant la scène avec Gogol Bordello, My Morning Jacket et Roger Waters.

Les fans sont très heureux d’avoir cet album

C’est pourquoi Fontana Bella est si importante pour les fans du groupe, car en plus de représenter un moment très spécial pour Austin TV, qui les a consolidées comme l’une des propositions les plus intéressantes de la scène nationale, il a également marqué tous ceux qui l’ont entendu. Et quoi de mieux que de le lancer à un moment où nous sommes nombreux à en profiter pour nous souvenir de cette époque où nous étions heureux et ne le savions pas.

Mais après l’avoir attendu si longtemps, ce 12 novembre, il a enfin atteint les plateformes numériques les plus populaires Et bien sûr, Internet a réagi à cette excellente nouvelle. Et en général, on peut dire que beaucoup pleurent de bonheur parce que Maintenant, vous pouvez avoir des chansons comme «Shiva», «Marduk» ou «Ana no te failed. B “Voici quelques réactions à cela:

@austin_tv a téléchargé Fontana Bella et je ne peux pas être l’homme le plus heureux du monde… pic.twitter.com/AAPhSMA3Jp – Le Mariosaure (@mariogvera) 12 novembre 2020

Il est ici! Fontana Bella de @austin_tv est là! Il a même fait ramper ma peau quand il a commencé à sonner! ⚡ @charavo @trevoreru @soychiosan @rattack pic.twitter.com/KsEyeyRM4i – Gerardo Valdés (@gerardovalds) 12 novembre 2020

Fontana Bella est sur Spotify, l’un de mes disques préférés de quand j’étais gamin au lycée. https://t.co/dW9IUAkrqr – eduardo (@eduardoalfn) 12 novembre 2020

Mario Lupo, merci beaucoup! Vous êtes une légende… ❤❤❤ Merci! @ austin_tv # FontanaBella pic.twitter.com/yhY3kNrHCV – Lilian García (@soy_liloyestich) 12 novembre 2020

Fontana Bella est déjà sur Spotify, aujourd’hui c’est déjà une bonne journée. pic.twitter.com/CHZvLyo00Y – Naakai (@naakaigg) 12 novembre 2020

AU PLUS PROFOND DE MON ESPRIT, JE T’AI TOUJOURS PRÉSENTÉ #FontanaBella @austin_tv pic.twitter.com/tMosz7OxCu – Néstor Gracia (@NestOorGracia) 12 novembre 2020