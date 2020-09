La filiale de Kobalt Music, AWAL, a déclaré que «des centaines» de ses artistes gagnent plus de 100 000 dollars par an grâce au streaming. Un nombre surprenant fait également des «millions».

AWAL a récemment révélé le chiffre remarquable, sur lequel le PDG Lonny Olinick et le président de Kobalt Willard Ahdritz ont élaboré. Bien qu’Olinick ait choisi de ne pas divulguer le nombre précis de musiciens AWAL dont le revenu annuel en streaming dépasse 100000 $ (ni les noms des artistes), le vétéran de Kobalt a indiqué que le nombre total avait bondi de plus de 40% au cours de la dernière année.

En outre, AWAL a signalé que le streaming met au moins 1 million de dollars dans les poches de «dizaines» de ses artistes sur une base annuelle. À l’extrémité «inférieure», la société de services d’étiquettes a relayé que les redevances de streaming annuelles s’élèvent à plus de 25 000 $ pour une collection substantielle d’actes AWAL.

En calculant le haut de gamme du taux de redevance par diffusion de Spotify, un demi-centime (0,005 USD), les artistes devraient générer 20 000 000 d’écoutes Spotify pour gagner 100 000 USD grâce au streaming. Bien sûr, en multipliant le revenu souhaité par 10 (pour 1 million de dollars), il faut également multiplier les flux requis par 10, à un 200 000 000 considérable.

Des estimations approximatives basées sur les flux Spotify mensuels de certains artistes AWAL à ce stade en août – 4 119 321 pour Kim Petras et 7 535 460 pour Finneas, frère et collaborateur fréquent de Billie Eilish – suggèrent que les chiffres de revenus de streaming cités sont réalisables. Bien entendu, l’analyse rapide ne tient pas compte des revenus provenant d’autres services de streaming ou de la réduction par lecture d’AWAL (apparemment faible par rapport aux principaux labels). Et il va sans dire que récolter 20 000 000 de streams annuels (et surtout 200 000 000 d’écoutes) n’est pas une tâche facile.

À la fin de la semaine dernière, Digital Music News a été le premier à signaler que Kobalt Music Group avait signé un accord de licence et de collaboration promotionnelle avec Tencent Music. L ’« accord pluriannuel »- qui couvre le catalogue d’édition d’environ 600 000 titres de Kobalt et le vaste ensemble d’enregistrements au sein d’AWAL – est arrivé malgré l’interdiction imminente aux États-Unis de WeChat, propriété de Tencent.

Par ailleurs, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a signalé que les sociétés cotées en bourse, dont le siège est en Chine, qui ne respectent pas les normes comptables américaines seront radiées de la cote des bourses nationales.

En juin, nous avons présenté une mise à jour sur le procès contre les redevances impayées d’Eight Mile Style contre Spotify. Le principal service de diffusion de musique en continu est actuellement en justice contre Kobalt Music Publishing, après avoir désigné l’entité comme tierce partie défenderesse dans le procès. Spotify a déclaré, en partie, qu’il avait été «autorisé par l’agent de Eight Mile, Kobalt, à reproduire et distribuer» les 243 morceaux d’Eminem au centre de l’affaire.