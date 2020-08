La BBC a annoncé un calendrier énorme pour ses célébrations de Reading & Leeds ce week-end. Des sets de festival classiques de Billie Eilish, Radiohead, Foo Fighters et bien d’autres seront diffusés sur iPlayer pour marquer ce qui aurait été l’édition 2020 des festivals de vacances d’août.

Lecture et Leeds 2020 a été officiellement annulée en mai en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus, et la nouvelle alternative virtuelle de la BBC pour ce week-end reflète The Glastonbury Experience, qui a vu des performances passées légendaires diffusées tout le week-end sur ce qui aurait été Glastonbury 2020, en juin.

À partir d’aujourd’hui, le 28 août, à midi BST avec un set passé de Yungblud, les festivités se dérouleront jusqu’à dimanche, avec plus de sets de Twenty One Pilots, Biffy Clyro, Muse et plus encore.

Voir la programmation complète pour la couverture de Reading & Leeds de la BBC, qui sera diffusée sur une chaîne iPlayer dédiée. Voir l’annonce sur les réseaux sociaux ci-dessous.

Célébrez le WEEKEND # RandL20 avec trois jours d’incroyables ensembles d’archives des festivals 🍻 Découvrez la chaîne dédiée #RandL sur @BBCiPlayer qui démarre à 12h le vendredi 28 août 🎉 Lecture ❤️ https://t.co/42KRmk9Apx

Leeds 💛 https://t.co/qlxoNpJ8Gc pic.twitter.com/RG1YKuPiWN – Reading & Leeds Fest (@OfficialRandL) 27 août 2020

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous nous associons à BBC Music pour vous proposer des performances en direct de Reading & Leeds au fil des ans», ont déclaré les organisateurs du festival à propos des activités du week-end.

« Nous marquerons le jour férié du mois d’août avec une sélection de spectacles exclusifs et de souvenirs inoubliables. »

Annonçant l’annulation de Reading & Leeds 2020 en mai, les organisateurs du Festival Republic ont déclaré: «Nous avons surveillé de près cette situation sans précédent, et nous espérions pouvoir vous offrir le festival ultime en août, quelque chose à espérer dans ces temps étranges et déroutants. Cependant, il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival de cette année ait lieu. »

Le festival des villes jumelles devait avoir lieu pendant le week-end du mois d’août au Royaume-Uni avec les titres de Rage Against The Machine, Stormzy et Liam Gallagher. Après avoir dit aux détenteurs de billets en mars qu’ils espéraient aller de l’avant et mener à bien l’événement tout en «mettant en œuvre les recommandations et les instructions de manière appropriée», les organisateurs ont finalement été contraints de retirer le festival jusqu’en 2021.

