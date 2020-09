À la suite de la mort de Naya Rivera, Big Sean réfléchit à son tube «I Don’t F ** k With You».

Le single assisté par E-40, qui apparaît sur son album de 2015 Dark Sky Paradise, a été interprété comme étant à propos de son ex-fiancée, décédée tragiquement en juillet après avoir disparu en nageant dans un lac californien.

Dans une nouvelle interview avec le magazine New York, Sean, qui « est toujours en train de traiter » la mort de Rivera, dit que « IDFWU » ne concernait pas la star de « Glee ». « Je ne me sens pas à l’aise d’en parler parce que je veux la respecter », a-t-il déclaré. «Elle a eu un tel impact sur les gens, et elle a fait tellement de grandes choses dans sa vie et sa carrière que c’était blessant même de l’avoir. [song] être associé avec elle.

Sean a révélé qu’il avait joué la chanson pour Rivera, qui lui a donné son approbation. «Ce n’était pas un problème pour elle. J’ai vraiment fait la chanson et l’ai jouée pour elle. Elle le savait et elle l’aimait », dit-il. «Nous avons eu une rupture très publique, et nous étions jeunes et nous nous sommes pardonnés et nous sommes passés de là.

Mais avec le recul, il dit qu’il n’aurait jamais fait la piste. «Si j’avais su que quelque chose de tragique se serait produit, je n’aurais jamais fait la chanson.»

L’ancien couple a commencé à se fréquenter en avril 2013 après s’être rencontré sur les réseaux sociaux et a ensuite collaboré au premier single de Rivera, «Sorry». Après sa mort, Sean a écrit un hommage sincère à son ex, qui aurait aidé son fils à se mettre en sécurité sur leur bateau avant de se noyer au lac Piru à Ventura, en Californie.

«Merci de nous avoir tous bénis avec votre talent et votre présence. vous êtes un héros! » il a écrit. «Pas seulement à cause de la façon dont vous avez sauvé votre fils, mais aussi à cause des barrières que vous avez abattues pour que tant de gens se sentent confiants en eux-mêmes et de se tenir debout et d’être fiers quand ils ne pouvaient pas y parvenir seuls. J’apprécie et chéris tout ce qui s’est passé entre nous pour me rendre plus sage et meilleur.