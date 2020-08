Avec seulement cinq jours avant la sortie de son album, Big Sean continue à écouter la musique.

Le rappeur de Detroit livre sa nouvelle chanson et son nouveau clip pour « Harder Than My Demons ». Sur le morceau produit par Mike WiLL Made-It, Sean Don réfléchit à son évolution et à son parcours.

« Plus de pauses, mec / Il est temps de briser les cœurs », rappe-t-il. « Je ne manque pas de respect, je prends les choses en main / je suis dans le miroir en train de regarder une œuvre d’art. »

La semaine dernière, il a taquiné sa collaboration avec Lil Wayne «Don Life» et a sorti sa collaboration Nipsey Hussle «Deep Reverence».

Detroit 2 marque la suite de la mixtape 2012 de Sean. «Quand je faisais Detroit 2, j’avais l’impression de revenir à mes racines mais avec une base plus solide. La musique m’a rappelé la mixtape de Detroit pendant que je la faisais », a-t-il déclaré au magazine New York. «Mais je pense que les gens pourront s’identifier à [the album] d’où qu’ils viennent. Détroit est une ville inclusive. Beaucoup de gens ne l’ont pas été, mais Detroit est amusant, mec. Cette merde est la meilleure. Ce n’est pas une bougie. Ce n’est pas Hollywood. Nous sommes de vrais gens de là-bas.

Cela fait plus de trois ans depuis le dernier album solo de Sean, I Decided, mais il ne fera plus attendre les fans. «Après cet album, je ne pense pas que je vais en refaire avant longtemps. Je suis inspiré pour continuer », a-t-il déclaré.

Detroit 2 arrive vendredi.

Etre noir dans ce pays, je cherche la motivation en ce moment, dans la vie et la musique! C’est trop de traumatisme et de tragédie ces derniers temps. Je fais ma part, fais ce que je peux, je prie juste que vous m’écoutiez! 🙏🏾🌍🌹🚀 – Sean Don (@BigSean) 31 août 2020

